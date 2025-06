IRW-News: Sovereign Metals Limited: Führender japanischer Titanhersteller bestätigt Eignung des Rutils von Kasiya für Anwendungen mit hoher Spezifikation

IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Führender japanischer Titanhersteller bestätigt Eignung des Rutils von Kasiya für Anwendungen mit hoher Spezifikation

- Testarbeiten des japanischen Unternehmens Toho Titanium haben bestätigt, dass sich der natürliche Rutil von Kasiya für die Herstellung von Hochleistungs-Titanmetallprodukten eignet

- Japan trägt mehr als 15 % zu den weltweiten Titanproduktionskapazitäten bzw. mehr als 60 % für nicht sanktionierten Titan für Luft- und Raumfahrtanwendungen, d. h. ausgenommen China und Russland, bei

- Titan ist für wachstumsstarke Branchen wie die Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Weltraumforschung unverzichtbar

o Im Jahr 2024 werden die weltweiten Verteidigungsausgaben im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 % auf 2,46 Billionen US$ steigen, wobei Titan für moderne Kampfflugzeuge, Marineschiffe und Präzisionswaffensysteme entscheidend ist

o Der Titanverbrauch in der Luft- und Raumfahrtindustrie soll in den nächsten zehn Jahren mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % pro Jahr wachsen und sich bis 2034 auf einen Wert von 132.000 Tonnen mehr als verdoppeln

10. Juni 2025 / IRW-Press / Sovereign Metals Limited (ASX:SVM; AIM:SVML; OTCQX:SVMLF) (Sovereign oder das Unternehmen), das die weltweit größte bekannte natürliche Rutillagerstätte erschließt, freut sich bekannt zu geben, dass Toho Titanium Company Limited (Toho Titanium), einer der führenden japanischen Titanmetallproduzenten (Schwamm und Ingots), bestätigt hat, dass sich der natürliche Rutil aus dem Rutil-Graphit-Projekt Kasiya von Sovereign (Kasiya oder das Projekt) für die Herstellung von Titanprodukten mit hoher Spezifikation, die für die Luft- und Raumfahrt sowie für industrielle Anwendungen entscheidend sind, eignet.

Toho Titanium kam nach der Analyse einer Rutilprobe von Kasiya zu dem Schluss, dass der Rutil eine Qualität aufweist, die bei der Verwendung keine Probleme bereitet. Der Rutil von Kasiya übertraf die Anforderungen an den TiO2-Gehalt (>95 %), enthielt geringe oder keine Mengen schädlicher Elemente, hatte einen niedrigen Strahlungswert und wies eine geeignete Partikelgrößenverteilung und -dichte auf.

Toho Titanium ist ein bedeutender Lieferant in der globalen Titanwertschöpfungskette und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Dienste der weltweit anspruchsvollsten Hersteller in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Industrie. Auf Toho Titanium und Osaka Titanium Technologies Co. (Osaka Titanium), den anderen großen japanischen Titanmetallhersteller, entfallen mehr als 15 % der weltweiten Titanproduktionskapazität bzw. mehr als 60 % der nicht sanktionierten Titanmetallproduktion für die Luft- und Raumfahrt (d. h. ausgenommen China, das nicht für die Produktion von Titan für die Luft- und Raumfahrt qualifiziert ist, und Russland).

Toho Titanium nimmt eine entscheidende Position in den Titanlieferketten ein und unterstützt die Luft- und Raumfahrtindustrie in den Vereinigten Staaten, in Europa und im indo-pazifischen Raum. Angesichts der jüngsten geopolitischen Entwicklungen liegt der Fokus verschärft auf sicheren Titanlieferketten, wodurch sich beispiellose strategische Möglichkeiten ergeben und die strategische Bedeutung von Kasiya als zukünftige Quelle von hochwertigem Titanrohstoff gestärkt wird.

Managing Director und CEO Frank Eagar sagt dazu: Die Validierung durch Toho Titanium - einen der weltweit angesehensten Titanhersteller - bestätigt einmal mehr, dass der Rutil von Kasiyah ein erstklassiges und reines Titanausgangsmaterial für die Titanmetallindustrie ist. Toho Titanium stellt Produkte für die weltweit anspruchsvollsten Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt her, wie z. B. die Verkehrsflugzeuge von Boeing und Airbus. Die Bestätigung, dass unser Rutil die anspruchsvollen Standards von Toho Titanium für die Herstellung von Titanprodukten mit hoher Spezifikation erfüllt, festigt unsere Position als zukünftigen entscheidenden Zulieferer für kritische Branchen. Mit der weltweit größten bekannten Rutillagerstätte ist Sovereign einzigartig aufgestellt, um von der Schnittstelle zwischen Ressourcensicherheit, Neuausrichtung der Lieferkette für die Luft- und Raumfahrt und nationalen Verteidigungsprioritäten zu profitieren. Die außergewöhnliche Größe und Beschaffenheit von Kasiya bietet in Verbindung mit der stabilen Rechtsprechung Malawis ein beispielloses Engagement in einem der strategisch wichtigsten und wachstumsstärksten Mineralmärkte unserer Zeit.

Rutil von Kasiya eignet sich für alle wichtigen Endverbrauchermärkte

Die metallurgischen Testarbeiten in großem Maßstab, die von Allied Mineral Laboratories in Australien absolviert wurden, hatten bereits bestätigt, dass mit einem einfachen, konventionellen Verfahrensfließbild ohne Flotation oder Säurelaugung ein hochwertiges Rutilprodukt hergestellt werden kann.

Wie berichtet, lieferten die Rutilprodukte erstklassige Spezifikationen von 95,0 % bis 97,2 % TiO2 mit geringen Verunreinigungen und außergewöhnlichen metallurgischen Gewinnungsraten von bis zu 100 % (siehe ASX-Mitteilung: Outstanding Metallurgical Results at Kasiya vom 7. Dezember 2021).

Die hervorragenden chemischen Parameter und die Partikelgröße (d50 126m, 8,6 % <75m) des Rutils von Kasiya legen nahe, dass das Produkt für alle wichtigen Endmärkte geeignet ist. Insbesondere die Produktspezifikation des Rutils von Kasiya macht ihn zu einem geeigneten Ausgangsmaterial für hochwertige Hochleistungs-Titanmetallprodukte.

Mit der Bestätigung, dass Toho Titanium den Rutil von Kasiya verwenden kann, kann sich Sovereign Metals als ein glaubhafter zukünftiger Lieferant für die anspruchsvollsten Kunden der globalen Titanindustrie aufstellen. Diese technische Bestätigung in Verbindung mit den unübertroffenen Ausmaßen und der strategischen Lage von Kasiya stellt Sovereign eine Position als potenzieller Marktführer in der Titanlieferkette in Aussicht.

Tabelle 1: Spezifikation des Rutils von Kasiya

Bestandteil Kasiya

(Sovereign Metals)

TiO2 % 95,7

ZrO2+HfO2 % 0,18

SiO2 % 0,70

Fe2O3 % 0,98

Al2O3 % 0,44

Cr2O3 % 0,10

V2O5 % 0,58

Nb2O5 % 0,37

P2O5 % 0,018

MnO % 0,007

MgO % 0,001

CaO % 0,011

S % 0,005

U+Th ppm 30

Ausgewählte Rutilproduktspezifikationen, die bei Testarbeiten in großem Maßstab an Proben aus den ersten drei Jahren des Abbaus ermittelt wurden, die weitgehend repräsentativ für die gesamte Erzreserve bei Kasiya sind.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79917/SVM_061025_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Weltweite Titanschwamm-Produktionskapazität 2024 nach nicht sanktionierten Ländern, die zur Herstellung von Titanprodukten für die Luft- und Raumfahrt qualifiziert sind

(Quelle: US Geological Survey; Other umfasst die USA und Indien)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79917/SVM_061025_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Aufbereitete Rutilprobe von Kasiya

Der wachsende strategische und kritische Status von Titan

Nach Angaben des International Institute for Strategic Studies, einer weltweit führenden Autorität für globale Sicherheit, politische Risiken und militärische Konflikte, stiegen die weltweiten Verteidigungsausgaben im Jahr 2024 auf 2,46 Billionen US$ - ein realer Anstieg von 7,4 % -, als die Länder jeweils den eskalierenden Sicherheitsherausforderungen begegneten. Diese Erhöhung der Verteidigungsausgaben führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach titanintensiven militärischen Plattformen, wozu moderne Kampfflugzeuge, Marineschiffe und Präzisionswaffensysteme zählen.

Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften - außergewöhnliches Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit - ist Titan in vielen konventionellen und modernen militärischen Systemen unersetzlich. Titan wurde daher von den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Kanada, Australien und Japan offiziell als kritisches Mineral eingestuft, was seiner strategischen Bedeutung für die nationale Sicherheit und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Rechnung trägt.

Der anhaltende Konflikt in der Ukraine und die zunehmenden Spannungen im indo-pazifischen Raum haben kritische Schwachstellen in den Lieferketten für Titan aufgezeigt, da die Titanproduktion in geopolitisch sensiblen Regionen konzentriert ist. Die historische Lieferabhängigkeit von Russland führte zu einer dringlichen Neubewertung der Versorgungssicherheit, und im Dezember 2024 erklärte die NATO Titan zu einem verteidigungskritischen, strategischen Mineral, das für die Verteidigungsindustrie der Alliierten von wesentlicher Bedeutung ist.

Mit der jüngsten Unterzeichnung verschiedener Kooperationsabkommen in Bezug auf kritische Minerale, u. a. das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien, das während des Besuchs von US-Präsident Donald Trump im Mai 2025 angekündigt wurde, wird die strategische Bedeutung der Versorgungssicherheit für Titan deutlich. Insbesondere das in einem Joint-Venture betriebene Werk von Toho Titanium in Saudi-Arabien, das mit einer Jahresproduktion von 15.000 Tonnen voll ausgelastet ist, veranschaulicht den zunehmenden Stellenwert sicherer Titanlieferpartnerschaften außerhalb der traditionell von Russland und China dominierten Märkte.

Luft- und Raumfahrtsektor forciert beispiellose Titannachfrage

Die Nachfrage nach Titan aus der zivilen Luft- und Raumfahrt zieht immer mehr an, angetrieben durch den Anstieg der Produktion von Verkehrsflugzeugen, die Triebwerksprogramme der nächsten Generation und den Ausbau der weltweiten Luftfahrtkapazitäten. Jedes moderne Verkehrsflugzeug enthält 15-20 Tonnen Titankomponenten, vor allem in kritischen Strukturelementen, Triebwerksteilen und Fahrwerkssystemen. Der Titanverbrauch in der Luft- und Raumfahrtindustrie wird in den nächsten zehn Jahren voraussichtlich mit einer CAGR von 7 % zunehmen und sich bis 2034 mehr als verdoppeln und einen Wert von 132.000 Tonnen erreichen (Quelle: Project Blue market intelligence).

Laut PricewaterhouseCoopers verzeichneten der Luft- und Raumfahrtsektor und die Verteidigungsindustrie im Jahr 2023 einen Umsatzanstieg von 11 % auf 829 Milliarden US$, allen voran die zivilen Luftfahrtunternehmen. Die Umsätze von Boeing Commercial Airplanes stiegen um 30 %, während die Umsätze der Tier-1-Zulieferer GE Aerospace, Rolls-Royce und Safran um mehr als 20 % zunahmen.

Flugzeughersteller berichteten, dass sich Titanengpässe auf ihre Produktionspläne ausgewirkt haben, nachdem die Versorgung aus Russland aufgrund von Sanktionen und Einfuhrbeschränkungen unterbrochen wurde. Im April 2025 unterzeichnete Airbus einen Titanliefervertrag mit Saudi-Arabien, woran deutlich wird, wie wichtig die Sicherung alternativer Lieferketten außerhalb der von Russland dominierten Märkte ist.

Nach Angaben des CAPA - Centre for Aviation betragen die Lieferrückstände von Boeing und Airbus zusammen mehr als 14 Jahre, wobei für jedes Flugzeug ein erheblicher Titananteil für Strukturbauteile und Triebwerkssysteme benötigt wird, und das während die traditionellen Lieferquellen aufgrund geopolitischer Sanktionen und Handelsbeschränkungen nach wie vor begrenzt sind.

Über Toho Titanium

Toho Titanium wurde 1953 gegründet und ist ein führender Hersteller von Titanmetallen mit beträchtlichen Produktionskapazitäten. Toho Titanium produziert jährlich 25.000 Tonnen Titanmetalle, ausschließlich der 15.000 Tonnen, die in einem Joint-Venture-Werk in Saudi-Arabien hergestellt werden. Das Unternehmen betreibt hochmoderne Produktionsanlagen, die wichtige Materialien für die Luft- und Raumfahrt und die Industrie liefern.

Anfragen richten Sie bitte an:

Frank Eagar, Managing Director & CEO

Südafrika / Malawi

+27 21 140 3190

Sapan Ghai, CCO

London

+44 207 478 3900

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von Sovereign in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Sovereign liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von solchen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Sovereign übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um den Umständen oder Ereignissen nach dem Datum dieser Pressemitteilung Rechnung zu tragen.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Explorationsergebnisse (Metallurgie - Rutil) beziehen, stammen aus den Pressemitteilungen vom 7. Dezember 2021, 16. Dezember 2021, 28. September 2023 und 22. Januar 2025, die unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden können. Sovereign bestätigt, dass: a) dem Unternehmen keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen aus der ursprünglichen Pressemitteilung weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der relevanten sachkundigen Personen in diesem Bericht dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Produktionsziele, Erzreserven, Verarbeitung, Infrastruktur sowie Investitions- und Betriebskosten beziehen, stammen aus einer Pressemitteilung vom 22. Januar 2025, die unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden kann. Sovereign bestätigt, dass: a) dem Unternehmen keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Produktionszielen sowie den daraus abgeleiteten prognostizierten Finanzdaten zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben; und c) die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der relevanten sachkundigen Personen in dieser Präsentation dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung nicht wesentlich verändert wurden.

In Bezug auf die Veröffentlichung von visuellen Informationen weist Sovereign darauf hin, dass die Abbildungen nur zu allgemeinen Veranschaulichungszwecken dienen und dass die abgebildeten Proben bzw. die visuellen Methoden der Mineralisierungsidentifizierung und der Schätzung der Mineralhäufigkeit nicht als Ersatz für eine Laboranalyse gelten sollten. Zur Bestimmung der Gehalte der Mineralisierung ist eine Laboranalyse erforderlich. Die visuellen Informationen geben möglicherweise auch keine Auskunft über Verunreinigungen oder abträgliche physikalische Eigenschaften, die für Bewertungen relevant sind.

Diese Pressemitteilung wurde vom Managing Director und CEO des Unternehmens, Frank Eagar, genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79917

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79917&tr=1

