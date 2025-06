TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Juni 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 10. Juni 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 17:00 USA: Boeing Auslieferungen 5/25 USA: Deere & Co, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Industrieproduktion 4/25 08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 5/25 08:00 DEU: Arbeitskosten Q1/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/25 08:00 DNK: Verbraucherpreise 5/25 08:00 SWE: Industrieaufträge 4/25 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/25 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 5/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 5/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 4/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 4/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 6/25 11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/25 14:30 UKR: Verbraucherpreise 5/25 14:30 UKR: BIP Q1/25 SONSTIGE TERMINE 09:00 BEL: European Defence & Security Summit 2025 Bei der zweitägigen Veranstaltung treffen sich u.a. Politiker und Vertreter der Rüstungsindustrie. Am Dienstag u.a. mit den EU-Kommissaren Andrius Kubilius und Marta Kos. 09:00 EUR: Fachkonferenz EZB zu finanzieller Stabilität und makroprudenzieller Politik, Frankfurt 09:00 DEU: Vorstellung des Jahresberichts 2024 der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit - FIU) 15:15 DEU: Pk zum Luftverkehrsstandort Deutschland sowie Auswirkungen auf den Flughafen Nürnberg mit Michael Hupe (Geschäftsführer Flughafen Nürnberg) und Joachim Lang (Geschäftsführer BDL - Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft) LUX: Mündliche Verhandlungen am EuGH zwischen Ikea und der rechten belgischen Partei Vlaams Belang DEU: Goldman Sachs Berlin Annual European Financials Conference (bis 12.6.25) u.a. mit Allfunds Group, Hannover Rück, Scor, Aroundtown, Allianz, Generali EUR/IND: Strategischer Dialog der EU mit Indien Thema des erstes Dialogs dieser Art sind die Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie internationale Fragen. + 18.00 Pk mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas und dem indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar

