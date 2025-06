Berichte: Luftabwehrsystem über Teheran aktiviert

TEHERAN (dpa-AFX) - Im Zentrum der iranischen Hauptstadt ist mehreren übereinstimmenden Berichten zufolge ein Luftabwehrsystem aktiviert worden. Über Teheran waren am Abend mehrere kleinere Explosionen am Himmel zu sehen, wie etwa Videos der Nachrichtenagentur Tasnim zeigten. Auch Augenzeugen bestätigten der dpa, dass die Luftabwehr aktiv war. Über Schäden ist bislang nichts bekannt.

Israel hatte in der Nacht auf Freitag einen Großangriff begonnen, bis in die Abendstunden gab es Meldungen über Angriffe. Die Schläge trafen Ziele in der Hauptstadt Teheran, aber auch im Westen des Landes. Israel schaltete die Militärführung des Landes aus und attackierte mehrere Stützpunkte und Atomanlagen./apo/DP/men