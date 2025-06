Aktien Frankfurt Schluss: Stabilisierung trotz anhaltenden Nahost-Kriegs

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag trotz des weiter eskalierenden Nahost-Kriegs etwas erholt. Zum Handelsende notierte der Leitindex Dax 0,78 Prozent höher bei 23.699,12 Punkten. Damit beendete er eine sechstägige Verlustserie. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es letztlich um 0,89 Prozent auf 30.006,05 Punkte bergauf. Beide Indizes schlossen knapp unter ihren Tageshochs.

Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sieht die Kursentwicklung als Beleg dafür, dass die Anleger noch von einem begrenzten Konflikt ausgehen. Es sei aber noch zu früh, von einer möglichen Stabilisierung zu sprechen, gab Finanzmarktexperte Andreas Lipkow mit Blick auf den israelisch-iranischen Konflikt zu bedenken. "Die Situation im Nahen Osten bleibt angespannt und kann sich jederzeit dramatisch verändern."

Auch in Europa berappelten sich die Aktienkurse überwiegend. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,9 Prozent fester und der Londoner FTSE 100 gewann immerhin 0,3 Prozent. Dagegen verabschiedete sich der Züricher SMI 0,5 Prozent tiefer. In New York notierte der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss 0,9 Prozent höher, während der technologielastige Nasdaq 100 um 1,5 Prozent zulegte./gl/he