Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu gutem Populismus

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu gutem Populismus:

"SPD und Grüne müssen dringend mehr Populismus wagen. Ein Populismus der Mitte muss ja nicht, wie es die Ränder politisch erfolgreich praktizieren, mit Feindbildern arbeiten, an denen man sich abarbeitet und denen man für alle Probleme die Schuld gibt. Aber ist ein Gespür für lebensnahe Themen, die vielen Menschen wirklich wichtig sind, verbunden mit verständlichen Lösungsansätzen und vorgetragen in einer Sprache, in der Menschen außerhalb des Berliner Regierungsviertels miteinander reden, wirklich zu viel verlangt?"/yyzz/DP/he