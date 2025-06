Strategische Zusammenarbeit zwischen Xlife Sciences AG, Huraypositive Corp. und OncoMASTER Inc. zur Förderung von digitaler Medizin und Präzisionsonkologie in Asien

Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Kooperation/Partnerschaft

Zürich, 16. Juni 2025: Die Xlife Sciences AG («Xlife Sciences», SIX: XLS), ein in der Schweiz ansässiger Inkubator und Accelerator für Innovationen im Bereich Life Sciences, hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, «MoU») mit dem führenden Pionier Koreas in digitaler Medizin, Huraypositive Corp. («Huraypositive»), sowie dem auf KI-gestützte Onkologie spezialisierten Unternehmen OncoMASTER Inc. («OncoMASTER») unterzeichnet. Ziel dieser strategischen Vereinbarung ist es, eine dynamische Partnerschaft in den Bereichen digitaler Medizin und Präzisionsonkologie zu etablieren, die jeweiligen Stärken zu bündeln und klinische Innovationen mit globaler Reichweite voranzutreiben.

Die Absichtserklärung wurde im Rahmen einer gemeinsamen Zeremonie in Seoul von Oliver R. Baumann (CEO und Mitglied des Verwaltungsrats der Xlife Sciences AG), Dooah Choi (CEO von Huraypositive Corp.), sowie Woo Young Jang (CEO von OncoMASTER Inc.) unterzeichnet.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf drei zentrale Ansätze:

Expansion nach Asien: Xlife Sciences wird das umfangreiche Netzwerk in digitaler Gesundheit von Huraypositive sowie die Fachkompetenz von OncoMASTER im Bereich KI-gestützter Onkologie nutzen, um seine Präsenz auf asiatischen Märkten auszubauen.

Innovationstreiber: Die Parteien werden gemeinsam innovative Plattformen im Gesundheitswesen entwickeln, die Künstliche Intelligenz, digitale Gesundheitslösungen und klinische Erkenntnisse integrieren, um die personalisierte Medizin voranzutreiben.

Globaler Marktzugang: Huraypositive und OncoMASTER werden vom akademischen und industriellen Netzwerk von Xlife Sciences profitieren, um Kommerzialisierungsmöglichkeiten in Europa zu erschließen.

Diese trilaterale Initiative stellt einen entscheidenden Schritt zur Globalisierung des Xlife Sciences Modells dar, mit dem Ziel, akademische Innovation in die klinische Anwendung in Asien und darüber hinaus zu bringen – und zugleich den Transfer vielversprechender Innovationen aus Korea nach Europa zu ermöglichen. Sie spiegelt zudem das gemeinsame Bestreben wider, durch ein kooperatives Netzwerk neuartige, datengetriebene Lösungen für bislang ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu entwickeln.

Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, erklärte: «Wir sind stolz, diese strategische Allianz mit Huraypositive und OncoMASTER einzugehen - zwei zukunftsorientierten Vorreitern im Bereich des digitalen Gesundheitswesens und Präzisionsonkologie. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für internationale Expansion und beschleunigte Entwicklungen durch strategische Kooperationen. Wir sind überzeugt, dass dies unsere Innovationspipeline stärken und patientenzentrierte Technologien über Grenzen hinweg fördern wird.»

Dooah Choi, CEO von Huraypositive, kommentierte: «Als Pionier im Bereich des digitalen Gesundheitswesens in Korea freut sich Huraypositive auf die Zusammenarbeit mit globalen Innovationsführern wie Xlife Sciences und OncoMASTER. Durch die Kombination unserer Expertise in digitaler Gesundheit mit modernster KI- und Präzisionsmedizin möchten wir ein stärker vernetztes, personalisiertes Gesundheitssystem in Asien mitgestalten.»

Woo Young Jang, CEO von OncoMASTER, ergänzte: «Durch diese Zusammenarbeit möchten wir die globale Reichweite unserer KI-basierten Modelle zur Vorhersage von Krebstherapien ausweiten und datenbasierte Präzisionsonkologie einem breiteren Patientenkreis zugänglich machen. Wir freuen uns zudem darauf, mit Unterstützung des Netzwerks von Xlife neue transnationale Wege zu gehen. »

Diese Vereinbarung bildet die Grundlage für zukünftige gemeinsame Initiativen und spiegelt die gemeinsame Vision wider, Gesundheitsinnovationen grenzübergreifend neu zu definieren - von der Entwicklung bis zur Anwendung.

Finanzkalender

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch

Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch, www.xlifesciences.ch,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange

Über Xlife Sciences AG (SIX:XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch

Über Huraypositive



Huraypositive ist ein führendes Digital-Health-Unternehmen mit Sitz in Korea, das für die Einführung der ersten digitalen Lösungen zur Behandlung chronischer Krankheiten im Land bekannt ist. Mit über 15 Jahren Erfahrung arbeitet Huraypositive mit nationalen Gesundheitsinstitutionen und großen Unternehmenspartnern zusammen, um die personalisierte Gesundheitsversorgung voranzubringen. Durch die Integration von Künstlicher Intelligenz in digitale Plattformen gestaltet das Unternehmen die Patientenbindung neu und ermöglicht eine intelligentere, proaktivere Gesundheitsversorgung für verschiedenste Bevölkerungsgruppen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.huray.net/

Über OncoMASTER



OncoMASTER ist ein Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie, das durch fortschrittliche Künstliche Intelligenz und Multi-Omics-Technologien die Krebsbehandlung transformiert. Auf Basis klinischer und molekularer Daten von über 10.000 Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium - dem größten derartigen Datensatz in Asien - entwickelt OncoMASTER prädiktive Algorithmen, um personalisierte Behandlungsentscheidungen zu ermöglichen. Der datengetriebene Ansatz des Unternehmens setzt neue Standards in der Onkologie und beschleunigt den Wandel von allgemeinen hin zu individualisierten Krebstherapien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.onco-master.com/main/company

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

