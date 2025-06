'WSJ': Iran bietet Verhandlungen über Atomprogramm an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die iranische Führung will einem Bericht des "Wall Street Journals" zufolge nach Tagen der militärischen Auseinandersetzung mit Israel an den Verhandlungstisch zurückkehren. Teheran habe Vermittlern aus arabischen Staaten mitgeteilt, dass es zu Gesprächen über sein Atomprogramm bereit sei, solange die USA sich nicht an den Angriffen beteiligten, so das Blatt.

Zudem soll der Iran einen Appell an die Regierung in Israel gerichtet haben, das Ausmaß der Gewalt zu begrenzen. Die stets gut informierte US-Zeitung zitierte nicht näher genannte arabische Diplomaten, wonach Teheran darauf spekuliere, dass Israel keinen klaren Plan hat, wie der Krieg enden soll und ohne US-Hilfe das iranische Atomprogramm nicht nachhaltig schädigen kann. Es gebe jedoch keine Anzeichen, dass Iran zu neuen Zugeständnissen in Gesprächen mit den USA bereit sei./cmy/DP/jha