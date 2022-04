3 Charts, die Rezessionsängste am Markt schüren

Die Renditekurve hat sich abgeflacht und ist an einigen Stellen invertiert.

Die Differenz zwischen den Renditen der 2- und 10-jährigen Schatzwechsel hat sich letzte Woche kurzzeitig umgekehrt.

Eine Abflachung und Umkehrung der Renditekurve ist vor früheren Rezessionen aufgetreten und deutet darauf hin, dass die Anleger derzeit nicht optimistisch in Bezug auf das langfristige Wirtschaftswachstum sind.

Wichtige Punkte

Wenn du die Märkte in letzter Zeit verfolgt hast, hast du wahrscheinlich den einen oder anderen Experten sagen hören, dass sie sich Sorgen machen, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession, eine Phase der Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit oder sogar in eine Stagflation abrutschen könnte, die durch hohe Inflation, hohe Arbeitslosigkeit und langsames Wirtschaftswachstum gekennzeichnet ist.

Es gibt jetzt Anzeichen dafür, dass der breite Markt anfängt, einigen dieser Experten zuzustimmen, wenn es darum geht, wohin sich die Wirtschaft entwickelt. Hier sind zwei Grafiken, die zeigen, warum die Rezessionsängste zunehmen.

Abflachende und umgekehrte Zinskurven

Anleger können bestimmte Dinge beobachten, um festzustellen, wie der breitere Markt die Wirtschaft sieht und ob sie glauben, dass sie auf eine Rezession zusteuert. Einer dieser Anhaltspunkte ist die Renditekurve der US-Staatsanleihen. Die Renditekurve zeigt die Zinssätze an, die verschiedene US-Schatzwechsel je nach Länge der Laufzeit zahlen. Es gibt zwei-, fünf-, zehn- und 30-jährige US-Schatzbriefe, um nur einige zu nennen.

Ein Schatzwechsel ist an sich nur eine Anleihe, die vom US-Finanzministerium ausgegeben wird, um die Ausgaben der US-Regierung zu finanzieren, aber er ist wichtig, weil er auch als Maßstab für verschiedene Kreditzinsen für Verbraucher und Unternehmen dient. Die Rendite des 10-jährigen Schatzwechsels beeinflusst zum Beispiel stark die Hypothekenzinsen. Längerfristige Staatsanleihen werden in der Regel höher verzinst, weil sie aufgrund der längeren Laufzeit ein höheres Risiko bergen.

Die Anleger betrachten die Renditen auf Schatzwechsel auch als Indikator dafür, wie zuversichtlich der Markt in Bezug auf das künftige Wirtschaftswachstum, die künftige Inflation und die künftige Entwicklung des Tagesgeldsatzes der Federal Reserve (Federal Funds Rate) ist. In letzter Zeit hat sich die Form der Kurve ziemlich stark verändert.

Datenquelle: U.S. Treasury Department. Grafik des Autors.

Die gestrichelte orangefarbene Linie zeigt die Renditekurve am 29. März 2021. Wie du siehst, rentieren kürzerfristige US-Staatsanleihen normalerweise weniger als längerfristige US-Staatsanleihen, was eine stetige Kurve nach oben und nach rechts widerspiegelt. Das wird als normal angesehen und ist die Form der Kurve, die man sehen kann, wenn der Markt ein Wirtschaftswachstum erwartet. Die blaue Linie stellt die Kurve letzte Woche dar und zeigt, wie die Rendite abflacht und kürzerfristige Staatsanleihen steigen. Etwa ab dem zweijährigen Schatzwechsel flacht die Kurve ab, da mehrere Staatsanleihen in etwa den gleichen Zinssatz abwerfen. Wir können dies noch genauer sehen, wenn wir uns auf bestimmte Teile der Kurve konzentrieren.

2-Jahres-Schatzwechselkurs. Daten von YCharts.

In der obigen Grafik siehst du, dass die Rendite des zweijährigen US-Schatzwechsels den Abstand zur Rendite des zehnjährigen US-Schatzwechsels deutlich verringert hat. Anfang letzter Woche überholte sie kurzzeitig die Rendite der 10-jährigen und kehrte diesen Teil der Kurve vorübergehend um, was viele Ökonomen und Marktbeobachter als Vorbote einer Rezession ansehen. So hat Bank of America kürzlich in einer Nachricht erklärt, dass eine Umkehrung in diesem Teil der Renditekurve vor den letzten acht Rezessionen stattgefunden hat.

Wenn du darüber nachdenkst, macht der Anstieg der zweijährigen Rendite Sinn. Auf der letzten Sitzung begann die Fed mit der Anhebung des Tagesgeldsatzes und deutete an, dass sie in diesem Jahr mit sechs weiteren Zinserhöhungen rechnet und vielleicht vier weitere im Jahr 2023, was dem Markt einen ziemlich guten Hinweis darauf gibt, wohin sich der Leitzins in den nächsten zwei Jahren bewegen wird: Deutlich höher. Die Tatsache, dass die 10-jährige Rendite nicht gestiegen ist, deutet darauf hin, dass der Markt derzeit nicht so optimistisch ist, was das langfristige Wirtschaftswachstum in den USA angeht. Deshalb sehen Investoren es normalerweise nicht als gutes Zeichen an, wenn die Renditekurve abflacht.

In den letzten Tagen hat sich auch ein anderer Teil der Kurve - die Differenz zwischen der Rendite des fünfjährigen US-Schatzwechsels und des 30-jährigen US-Schatzwechsels - vorübergehend invertiert. Du kannst es in der Grafik unten nicht genau sehen, weil es nur eine kurze Umkehrung war, aber dieser Teil der Renditekurve ist laut Bloomberg seit 2006 (kurz vor der Finanzkrise) nicht mehr umgekippt.

5-Jahres-Schatzwechselkurs. Daten von YCharts.

Steht eine Rezession unmittelbar bevor?

Nicht jeder glaubt, dass eine Rezession bevorsteht. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat sich gegen diese Annahme ausgesprochen. Einige Analysten glauben auch, dass die Zinskurve durch andere Faktoren manipuliert wird. Zum einen plant die Fed, die Renditen sehr schnell zu erhöhen, möglicherweise mit insgesamt 11 Zinserhöhungen in den Jahren 2022 und 2023, was viel schneller ist als während des letzten Zinszyklus zwischen 2015 und 2019. Die Fed hat auch von einer Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt auf einmal gesprochen, was von ihren üblichen 0,25 %-Anhebungen abweichen würde. Diese Faktoren könnten ein Grund für den schnellen Anstieg der zweijährigen Rendite sein.

Ein weiterer Grund ist das ganze Geld, das die Fed in die Wirtschaft gepumpt hat, seit sie zu Beginn der Pandemie mit der Quantitative Easing (QE), dem Kauf von US-Staatsanleihen und anderen Anleihen wie hypothekenbesicherten Wertpapieren, begonnen hat. Die Bilanz der Fed hatte sich bereits durch QE während der Finanzkrise aufgebläht. QE kann theoretisch die langfristigen Anleiherenditen nach unten drücken. Stan Shipley, Fixed-Income-Stratege bei Evercore ISI, ist der Meinung, dass die 10-jährige Rendite steigen wird, wenn die Fed beginnt, ihre Bilanz zu schrumpfen, was sie im Laufe dieses Jahres in Erwägung gezogen hat.

Der letzte Punkt, den man bedenken sollte, ist, dass der Verbraucher aus einer Position relativer finanzieller Stärke kommt und die Arbeitslosigkeit immer noch recht niedrig ist, so dass ich nicht glaube, dass eine Rezession definitiv ist, aber sie ist sicherlich viel wahrscheinlicher als noch vor einigen Monaten.

