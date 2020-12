3 Dividendenaristokraten, die im Jahr 2021 wohl Dividendenkönige werden

So ziemlich jeder Mensch freut sich auf das Jahr 2021. Dieses Jahr war hart, aber die Zukunft könnte besser werden. Und für eine Handvoll Aktien könnte das nächste Jahr etwas ganz Besonderes sein.

Derzeit gibt es mehr als 60 Aktien, die sich als Dividendenaristokraten qualifizieren. Diese Aktien sind im S&P 500 und haben ihre Dividenden in mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht. Es gibt jedoch einen noch exklusiveren Club als den der Dividendenaristokraten. Die Bezeichnung „Dividendenkönige“ umfasst S&P-500-Mitglieder mit 50 oder mehr aufeinanderfolgenden Jahren an Dividendenerhöhungen. Hier sind drei aktuelle Dividendenaristokraten, die im Jahr 2021 wahrscheinlich zu Dividendenkönigen werden.

Leggett & Platt stehen an der Schwelle zum Dividendenkönig-Status. Das Unternehmen hat seine Dividende im Februar 2020 um 5,3 % erhöht und damit zum 49. Mal in Folge die Dividende angehoben. Kann Leggett & Platt seiner Erfolgsbilanz ein weiteres Jahr hinzufügen? Wohl schon.

Der führende Hersteller von Stoffen für Betten, Autositze und Möbelkomponenten meldete im dritten Quartal 2020 einen Rekordgewinn pro Aktie und einen Rekord-Cashflow. Diese starke Leistung kam trotz der Pandemie. Sollten Impfstoffe verfügbar werden, könnte das Geschäft von Leggett & Platt im kommenden Jahr weiter anziehen.

Target scheint auf dem besten Weg zu sein, Mitte 2021 die magische 50-Jahres-Marke zu erreichen. Der Einzelhändler erhöhte im Juni zum 49. Mal in Folge seine Dividende. Die Dividende für das vierte Quartal war die 213. Dividendenzahlung in Folge, eine Serie, die im Oktober 1967 begann, als das Unternehmen seine Aktien an die Börse brachte.

Das Unternehmen dürfte sich im nächsten Jahr problemlos in die Riege der aktuellen Dividendenkönige einreihen. Target verzeichnete außergewöhnlich starke Q3-Ergebnisse, wobei sich der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich mehr als verdoppelte. Das Momentum scheint sich bis ins Jahr 2021 fortzusetzen, insbesondere durch die jüngste Vereinbarung des Unternehmens mit Ulta Beauty zur Einführung eines „Shop-in-Shop“-Konzepts. Die Produkte von Ulta sollen dann in mehr als 100 Target-Filialen erhältlich sein.

W.W. Grainger hat seine Dividende im Juli 2020 um 6 % erhöht und damit das 49. Jahr in Folge die Dividende angehoben. Es gibt viele Gründe, die dafürsprechen, dass Grainger diese Serie fortsetzen wird.

Das Unternehmen gilt als der führende Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Betriebsprodukten - einschließlich Schleifmittel, Befestigungsmittel, Reinigungsmittel, Motoren und Werkzeuge - in Nordamerika. Grainger hat einen Marktanteil von 6 % in den USA und 4 % weltweit. Es liefert weiterhin solides, wenn auch nicht spektakuläres Umsatz- und Gewinnwachstum, das es dem Unternehmen ermöglichen sollte, im nächsten Jahr zum Dividendenkönig zu werden.

Nur weil eine Aktie ein Dividendenkönig ist, heißt das noch lange nicht, dass sie auch königliche Dividendenrenditen bietet. Das gilt für die Gruppe, die im nächsten Jahr wahrscheinlich zum Dividendenkönig aufsteigen wird.

Grainger und Target haben sicherlich eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Dividendenerhöhungen. Allerdings liegen die Dividendenrenditen beider Unternehmen bei etwa 1,5 %. Das liegt unter dem Durchschnitt der S&P-500-Mitglieder. Leggett & Platt hingegen dürfte mit seiner Dividendenrendite von 3,7 % eher den Dividendenanlegern gefallen.

Man muss jedoch bedenken, dass Dividenden nicht alles sind. Eine schlechte Aktienperformance kann die ausgezahlten Dividenden mehr als ausgleichen. Die Aktien von Leggett & Platt zum Beispiel sind im bisherigen Jahresverlauf um einen zweistelligen Prozentsatz gefallen. Die meisten Anleger würden die großen Gewinne von 20 bzw. 36 % von Grainger und Target vorziehen, obwohl die Dividendenrenditen dieser Unternehmen deutlich unter denen von Leggett & Platt liegen.

Diese drei Unternehmen werden im Jahr 2021 wohl zu Dividendenkönigen gekrönt. Aber ob man sie auch zum König im Depot macht, ist jedem Anleger selber überlassen.

The Motley besitzt und empfiehlt Aktien von Ulta Beauty. Keith Speights besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 6.12.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Foto: Getty Images