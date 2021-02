3 Warren-Buffett-Weisheiten, die du beim langfristigen Investieren beherzigen solltest

Warren Buffett ist wohl eine der bekanntesten Börsenlegenden und gilt als erfolgreichster Investor aller Zeiten. Und das nicht ohne Grund. Das Orakel von Omaha ist ein glühender Verfechter des langfristigen und unternehmensorientierten Investierens. Im Laufe seiner Karriere hat er so einige Börsenweisheiten geprägt. Diese drei Zitate solltest du im Hinterkopf behalten, wenn du langfristig investierst:

Haltedauer

Börsenweisheit Nummer 1: Eine Aktie, die man nicht 10 Jahre zu halten bereit ist, darf man auch nicht 10 Minuten besitzen.

Das bedeutet, dass Warren Buffett eine Aktie nur kaufen würde, wenn er nach einer detaillierten und ganzheitlichen Analyse voll und ganz von dem Unternehmen überzeugt ist. Er hält grundsätzlich nichts von kurzfristiger Spekulation, bei der Anleger lediglich mit der Hoffnung in eine Aktie investieren, dass sie in kurzer Zeit zu einem höheren Preis weiterverkauft werden kann. Und zwar nur, weil sich jemand findet, der sie zu einem noch höheren Kurs kauft - also ein noch größerer Dummkopf ist als man selbst („Greater Fool Theory“).

Buffett kauft lieber Unternehmen, die langfristig erfolgversprechend sind. So hält er schon seit Jahrzehnten Aktien von Coca-Cola oder Wells Fargo. American Express zählt schon seit den Sechzigern zu seinen Lieblingen.

Vorübergehende Kursverluste

Börsenweisheit Nummer 2: Kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert.

In dieser Weisheit beschreibt Buffett eine Eigenschaft, die langfristige Investoren seiner Meinung nach mitbringen sollten: eine gute Portion Durchhaltevermögen. Rückschläge sollte man mit Fassung tragen und vor allem die langfristigen Erfolgsaussichten im Blick behalten. Auch wenn es bei Coca-Cola oder Wells Fargo mal ein paar Quartale nicht so rund lief, hielt Buffett an seinen Investments fest.

Denn auch die Börsenlegende weiß: Die Anlage in Aktien ist ein Marathon, kein Sprint. Mit der Haltedauer sinkt das Risiko deutlich. Je länger der Anlagezeitraum, desto größer die Chance auf attraktive Renditen. Aus dem aktuellen DAX-Rendite-Dreieck des Deutschen Aktieninstituts (vom 21.01.2021) lässt sich beispielsweise ablesen, dass man in der Vergangenheit mit einer breit gestreuten Aktienanlage nach 15 Jahren immer im Plus lag. Bei einem Anlagezeitraum von über 20 Jahren konnte man eine durchschnittliche Rendite von 8,7 % im Jahr erwirtschaften.

Geschäftsmodell

Börsenweisheit Nummer 3: Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft du auch verstehst.

Bei seinen eigenen Investments konzentriert sich Warren Buffett auf Unternehmen, deren Geschäftsmodell er selbst nachvollziehen kann, etwa das von Coca-Cola. Demgegenüber meidet der Starinvestor beispielsweise weitgehend Tech-Aktien, weil er sich in diesem Bereich nicht wirklich zu Hause fühlt.

Mit dem Geschäftsmodell steht und fällt der Erfolg eines Unternehmens. Und wie will man das künftige Erfolgspotenzial abschätzen, wenn man nicht versteht, womit ein Unternehmen eigentlich sein Geld verdient?

The post 3 Warren-Buffett-Weisheiten, die du beim langfristigen Investieren beherzigen solltest appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Franziska besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool