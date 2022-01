Ab morgen kannst du weder eine Aktie kaufen noch verkaufen: Was würdest du heute tun?

Stell dir vor: Ab morgen kannst du weder eine Aktie kaufen noch verkaufen. Das Hier und Jetzt ist entsprechend ein wichtiger Schlüsselmoment, um seine Investitionsentscheidungen für die nächsten zehn Jahre zu definieren.

Im Endeffekt geht es um Grundsätzliches und Offensichtliches: Möchtest du überhaupt für zehn Jahre investiert sein? Falls nicht, so solltest du garantiert keine Aktie kaufen, sondern besser alles verkaufen. Auch ist es offensichtlich, dass man als Investor sich von einigen Anteilsscheinen trennen würde, während man andere kauft.

Allerdings reichen die Auswahlmöglichkeiten weiter. Zehn Jahre sind ein langer Zeitraum und entsprechend gilt es auch andere Dinge zu berücksichtigen.

10 Jahre keine Aktie kaufen und verkaufen: Fühlst du dich wohl?

Wenn man für zehn Jahre keine Aktie kaufen oder verkaufen und in seinem Handeln entsprechend eingeschränkt ist, lautet die weiterführende Frage: Fühlst du dich derzeit wohl? Siehst du dich auf einem guten Weg, deine finanziellen Ziele zu erreichen? Aber auch so investiert, dass du für einen derart langen Zeitraum loslassen kannst? Wichtige Fragen, die dich im Heute beschäftigen würden.

Im Endeffekt müsste man als Investor einen Kompromiss finden, um sich für eine Rallye ideal zu wappnen. Über zehn Jahre ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir einen langen, soliden Zeitraum erwischen als eine Korrektur oder einen Crash. Aber für diesen Fall gilt: Kannst du mit deinem Einsatz leben, ohne in einer Korrektur oder einem Crash deine Investitionsentscheidungen kritisch hinterfragen zu wollen.

Zehn Jahre keine Aktie kaufen oder verkaufen zu können bedeutet einen Kompromiss aus diesen beiden Lösungen zu finden. Kompromisse sind sowieso ein gutes Stichwort. Auch, was die unternehmensorientierte Auswahl angeht.

Im Hier und Heute: Ist deine Portfolio-Qualität gut genug?

Wenn man für zehn Jahre keine Aktie kaufen oder verkaufen kann, ist es außerdem entscheidend, dass die Qualität des eigenen Portfolios zeitlos ist. Oder so gut in Summe, dass selbst einige schwierigere Investitionen kein verheerendes Gesamtresultat erzielen. Das bedeutet, dass du dich heute fragen solltest: Was ist der Worst-Case in meinem Depot? Und welche Aktienpositionen sind so kritisch, dass sie besser nicht wanken sollten? Und sollte ich hier womöglich Anpassungen vornehmen?

Die Allokation und die Diversifikation wären wichtige Elemente. Aber eben auch die Frage, ob die Kompromisse, die man eingegangen ist, eine langfristige Perspektive in dem einheitlichen Bild zulassen. Es geht eben nicht nur darum, welche Aktie man besitzen möchte und welche nicht. Sondern auch darum, wie das Gesamtkunstwert gestrickt ist.

Zehn Jahre keine Aktie kaufen & verkaufen: Überlegungen

Es ist natürlich Quatsch, dass man zehn Jahre keine Aktie kaufen oder verkaufen kann. Aber es ist wirklich ein hervorragender Weg, um über die Struktur des eigenen Depots nachzudenken und auf Schwachstellen aufmerksam zu werden. Mal betrifft es die Diversifikation, mal vereinzelte Chancen oder Risiken. Aber in Summe eben den ganzheitlichen Ansatz, den Einsatz und die Ziele, die man verfolgt. Sich dieser Frage zu stellen kann daher helfen, bessere Entscheidungen zu treffen.

Der Artikel Ab morgen kannst du weder eine Aktie kaufen noch verkaufen: Was würdest du heute tun? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images