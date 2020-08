ADVANCE AUTO PARTS - Dieser Widerstand hat es in sich

Advance Auto Parts ist ein Anbieter von Kfz-Ersatzteilen. Mit Stand 18. April betrieb das Unternehmen 4.843 Stores, nicht nur in den USA, sondern auch in Kanada, Puerto Rico und den Virgin Islands.

Heute vor Börsenbeginn legte Advance Auto Parts die Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vor. Und diese fielen fantastisch aus. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahr um 7,5 % auf 2,5 Mrd. USD. Analysten hatten nur mit Erlösen von 2,38 Mrd. USD gerechnet. Es ist zugleich der größte Umsatzanstieg der letzten zehn Jahre. Doch den Vogel schoss das Management beim Gewinn je Aktie ab. Dieser explodierte förmlich verglichen mit dem zweiten Quartal 2019 um 46 % auf 2,92 USD je Aktie. Experten waren gerade einmal von 1,96 USD je Aktie ausgegangen. Die operative Marge verbesserte sich um ganze 274 Basispunkte auf 11,2 %. Trotz des guten Abschneidens gibt das Management keine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 aus.

Analysten rechneten bislang nur mit einem stabilen Umsatz und Gewinn. 2021 soll der Gewinn um rund ein Viertel zulegen. Die Aktie sieht mit einem KUV von 1,1 und einem PEG von 0,7 für 2021 für US-Verhältnisse relativ moderat bewertet aus. Allerdings dürfte sich das Gewinnwachstum ab dem Jahr 2022 voraussichtlich wieder verlangsamen.

Die Aktie startete heute stark in den Handel, wurde ab der Eröffnung aber wieder deutlich verkauft. Das gerissene Gap ist inzwischen geschlossen. Knackpunkt ist der hammerharte Widerstand bei 171,30 USD im Chart, den die Bullen erst einmal überwinden müssen. Gelingt dies, wäre Potenzial in Richtung der Hochs um 201,20 USD ableitbar. Vorgeschaltete Rücksetzer auf 154,00 USD würden am konstruktiven Chartbild nichts verändern. Erst unter den beiden EMAs, also bei Kursen unter 140 USD, könnte der mittelfristige Aufwärtstrend ins Wanken geraten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 9,71 9,72 9,89 Ergebnis je Aktie in USD 6,84 6,93 8,73 Gewinnwachstum 1,32 % 25,97 % KGV 24 24 19 KUV 1,2 1,2 1,1 PEG 18,0 0,7 Dividende je Aktie in USD 0,24 1,00 1,00 Dividendenrendite 0,15 % 0,61 % 0,61 % *e = erwartet

Advance-Auto-Parts-Aktie

