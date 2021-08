AIRBUS - Aktie im Sinkflug

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 109,200 € (XETRA)

Der kurzfristige Rutsch unter die 105 EUR-Marke entpuppte sich zügig als Bärenfalle, im Anschluss brachte die Aktie die favorisierte ("AIRBUS - Ist die Korrektur bereits beendet?") neue Kaufwelle in den Bereich 115 bis 116 EUR.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Ende Juli stieg die Aktie dann zeitweise über 121 EUR, bevor mit einer bärischen Tageskerze die jüngste Abwärtswelle eingeleitet wurde. Mittlerweile hat der charttechnische Wind allerdings komplett gedreht, die Aktie ist sogar unter den EMA50 im Tageschart abgerutscht.

Damit ist der Weg frei gen Süden bis an den EMA200 im Tageschart, danach der Bereich um 105 EUR. Unterhalb dieser Zone entstünden weitere Verkaufssignale, in dem Falle wäre ein Rutsch in den unteren 90er Bereich zu favorisieren.

Airbus Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)