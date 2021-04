AKTIE IM FOKUS: Nordex belastet von Auftragsdaten - Beschleunigung erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Nordex reagieren am Donnerstag im Xetra-Handel negativ auf vorgelegte Auftragszahlen. Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen Aufträge für Windkraftanlagen mit einer Leistung von knapp 1,25 Gigawatt, was vom Jefferies-Experten Constantin Hesse als "erwartungsgemäß etwas schwächerer Jahresauftakt" bezeichnet wurde. Die Papiere gaben zuletzt um 1,2 Prozent nach. Sie zeigten sich dabei schwankend: In der Spitze hatten sie im frühen Handel sogar mit zwei Prozent im Minus gelegen, vorbörslich aber auch freundliche Tendenzen gezeigt.

Die Ankündigung des Windanlagen-Bauers zeigt, dass dieser im ersten Quartal weniger Aufträge erhalten hat als ein Jahr zuvor. Ein Sprecher des Unternehmens verwies dabei aber auf eine außerordentlich hohe Vergleichszahl im starken Vorjahresquartal und sprach insgesamt von einer "Momentaufnahme". Hesse wollte dies denn auch nicht überbewerten. Er betonte, das Unternehmen erwarte im Jahresverlauf wieder eine Beschleunigung. Schon zum Ende des ersten Quartals habe die Aktivität laut Nordex wieder angezogen./tih/fba

