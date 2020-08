Aktien Japan: Spekulationen über Premierminister-Rücktritt belasten Nikkei

TOKIO (dpa-AFX) - Die Börse in Tokio ist am Freitag nach Presseberichten über einen bevorstehenden Rücktritt des japanischen Premierministers Shinzo Abe abgerutscht. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte zuletzt bei 23 000 Punkten und damit 1,33 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Vor den Presseberichten hatte der Index rund 0,4 Prozent im Plus notiert. Die japanische Währung Yen legte in der Folge zum US-Dollar leicht zu./mis/stk