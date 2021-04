Altmaier - Regierung wird Wachstumsprognose "deutlich" anheben

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier stellt eine deutliche Anhebung der Wachstumsprognose für dieses Jahr in Aussicht.

Er gehe davon aus, "dass sie deutlich über den bisherigen Prognosen der Bundesregierung liegt", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag. Die Frühjahrsprojektion der Bundesregierung soll am 27. April veröffentlicht werden. Grundlage dafür sind die Prognosen der führenden Wirtschaftsinstitute. Diese haben zwar ihre Vorhersage für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr von 4,7 auf 3,7 Prozent gesenkt. Sie sind damit aber optimistischer als die Regierung, die bislang ein Plus von 3,0 Prozent erwartet.

"Die Frühjahrsprognose der Wirtschaftsinstitute gibt ein deutliches Zeichen der Zuversicht, des Optimismus und der begründeten Hoffnung", sagte Altmaier. "Wir können in diesem Jahr den Wirtschaftseinbruch nicht nur stoppen, sondern umkehren und im nächsten Jahr wieder alte Stärke erreichen." Deutschland habe "eine robuste Industrie, anders als in der ersten Welle konnten die Lieferketten aufrechterhalten werden". Im Handel und bei den Dienstleistern gebe es aber nach wie vor große Probleme. "Der Erholungsprozess wird durch den fortschreitenden Impfprozess bereits ab Mitte des zweiten Quartals einen Schub bekommen", sagte Altmaier.