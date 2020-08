ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für NFon auf 16 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für NFon nach Quartalszahlen von 14,50 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anbieter Cloud-basierter Telefonsysteme habe sowohl das Wachstumstempo aus dem Auftaktquartal gehalten als auch ein beeindruckendes, positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erreicht, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Montag vorliegenden Studie. NFon scheine zwar langsamer, aber dafür profitabler als von ihm erwartet zu wachsen, begründete er das trotz gesenkter Umsatzschätzungen angehobene Kursziel./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2020 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

