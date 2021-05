ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Nel ASA auf 30 Kronen - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nel ASA nach Quartalszahlen von 33 auf 30 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz des Wasserstoffproduzenten habe die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Analyst James Carmichael in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings nehme der Auftragsbestand weiter zu und der Ausbau der Fertigungskapazitäten komme gut voran. Nel sei weiterhin gut positioniert, um im Zuge des Ausbaus der Wasserstoffwirtschaft erhebliche Marktanteile zu erobern. Die jüngste Kursschwäche biete Anlegern eine attraktive Kaufgelegenheit./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 15:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben