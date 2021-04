ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Orange auf 'Buy' - Ziel 13 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Orange SA nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Der französische Telekomkonzern sei insgesamt wieder ein wenig gewachsen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Umsatzanstieg habe die Markterwartung moderat übertroffen./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2021 / 02:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 02:21 / ET