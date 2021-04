ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt BMW auf 'Underweight' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BMW nach Zahlen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 80 Euro angehoben. Nach einem starken ersten Quartal und der Erholung im zweiten Halbjahr 2020 habe der bayerische Autohersteller im laufenden Zyklus wohl den Gipfel überschritten, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei daher nicht mehr attraktiv./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2021 / 03:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

