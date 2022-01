ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Netflix auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Netflix nach Zahlen und einem trüben Ausblick von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 700 auf 450 US-Dollar gesenkt. Bislang sei er davon ausgegangen, dass mit dem Wiederanstieg der Investitionen in Inhalte nach der Pandemie auch die Zahl der Neukunden wieder steigen werde, schrieb Analyst Benjamin Swinburne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun geht er zwar von anhaltend steigenden Ausgaben für Inhalte aus, rechnet aber mit einem geringeren Netto-Kundenzuwachs. Das schmälert die Ergebnisaussichten massiv./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2022 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT