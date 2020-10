Ant Financial: Das steckt hinter dem größten Börsengang aller Zeiten

Ant Fiancial legt wohl den größten Börsengang aller Zeiten aufs Parkett: Die Tochter der chinesischen Alibaba-Group will bis zu 35 Milliarden US-Dollar einnehmen. Ob diese Bewertung gerechtfertigt ist und was das Unternehmen womöglich so wertvoll macht, verrät Andreas Lipkow von der comdirect.