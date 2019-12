Aroundtown-Aktie: Die Fusion mit TLG Immobilien bahnt sich an!

Im Immobiliensektor könnte bald ein neues Milliardenunternehmen entstehen, denn Aroundtown (WKN: A2DW8Z) hat den Beginn der Annahmefrist für das freiwillige Übernahmeangebot aller ausstehenden Aktien der TLG Immobilien (WKN: A12B8Z) bekannt gegeben.

Diese beginnt am 18. Dezember 2019 und endet am 21. Januar 2020. Bis dahin haben TLG-Immobilien-Aktionäre Zeit, sich zu überlegen, ob sie das freiwillige Angebot annehmen. TLG-Aktionäre erhalten dazu von ihren entsprechenden Depotbanken die Anweisungen, wie sie dies tun können.

Wie sieht das Angebot nun aus?

Aroundtown bietet den Aktionären von TLG für jeweils eine Aktie 3,6 neue Aroundtown-Aktien. Betrachtet man die aktuellen Kurse der beiden Aktien (Stand: 19.12.2019), kommt man ungefähr auf denselben Wert, weshalb TLG-Aktionären hier aus reiner Kursbetrachtung wohl kein Verlust droht.

Ganz im Gegenteil, denn sollte die Fusion zustande kommen, könnten womöglich starke Synergien aus dem Konglomerat heraus entstehen, die sich günstig auf die Kostenstruktur von Aroundtown auswirken. Zusätzlich wird ein Mehrwert beim FFO (Funds From Operations) erwartet und eine Verbesserung der organischen und anorganischen Wachstumsmöglichkeiten am Immobilienmarkt.

Eine interessante Fusion

Sollte die Fusion glatt über die Bühne gehen, könnte hier, laut Shmuel Mayo, dem CEO von Aroundtown, sogar die Möglichkeit bestehen, in größere Indizes aufzusteigen. Sogar für einen Aufstieg in den Dax könnte der Weg dann geebnet sein.

Ob und wann ein Aufstieg in den DAX wohl realistisch ist, wollen wir an dieser Stelle außen vor lassen. Sicher ist jedoch, dass das Management von Aroundtown in der Vergangenheit vieles richtig gemacht hat. Sollte die Fusion daher die Erwartungen des Managements erfüllen, könnten sich zukünftig Investoren beider fusionierenden Unternehmen möglicherweise darüber freuen. Ich für meinen Teil bin gespannt, wie es weitergeht, und bin als Aroundtown-Aktionär positiver Dinge.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Aroundtown. The Motley Fool empfiehlt Aroundtown.

Motley Fool Deutschland 2019

