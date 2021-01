AROUNDTOWN - Die zweite Chance

Aroundtown SA - WKN: A2DW8Z - ISIN: LU1673108939 - Kurs: 5,992 € (XETRA)

Die Aktie des Gewerbe- und Immobilienunternehmens Aroundtown analysierte ich zuletzt im November. Der Wert arbeitete das Ziel bei 6,13 EUR ab, anschließend ging aber nichts mehr. Nach der mehrwöchigen Konsolidierung wird der Titel wieder interessant, die Muster bleiben bullisch.

Fundamental sehen die Analysten von Kepler Chevreux Potenzial bei Aroundtown und nehmen den Wert auf ihre "Sector Best Ideas"-Liste auf. Das Kursziel erhöhen sie von 7,10 auf 7,90 EUR. Am Montag hatte sich bereits JPMorgan optimistisch für den Immobilienwert geäußert. Analyst Tim Leckie bekräftigte das Kursziel von 8 EUR für die Aktie. Aroundtown notiert heut in den Top 3 im MDAX.

Schaut man auf die Analystenschätzungen, so sehen Experten das "Tal der Tränen" durchschritten. 2021 dürfte der Gewinn wieder anziehen, 2022 sogar deutlich. Mit einem KGV von 10 und einer Dividendenrendite von über 5 % ist der Wert als attraktiv zu bezeichnen.

Aus charttechnischer Sicht hinterlassen die Strukturen seit dem Dezemberhoch ein bullisches Bild. Knapp über dem EMA50 dreht die Aktie in dieser Woche wieder nach oben. Demnach bleibt das Ziel bei 6,67 EUR in Form eines Gap-Closes erreichbar, das Hoch bei 6,41 EUR dient als Zwischenziel. Als harter Brocken dürfte sich im Jahresverlauf die Abrisskante zwischen 6,87 und 7,04 EUR erweisen. Absicherungen können nun bereits unter das Tief bei 5,65 EUR in den Markt gelegt werden. Anleger, die etwas mehr Luft lassen wollen, orientieren sich am EMA200 bei derzeit rund 5,50 EUR.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 1,13 1,13 1,14 Ergebnis je Aktie in EUR 0,31 0,41 0,62 KGV 19 15 10 Dividende je Aktie in EUR 0,23 0,30 0,33 Dividendenrendite 3,84 % 5,01 % 5,51 % *e = erwartet

Aroundtown-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)