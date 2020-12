AURUBIS - Rally erreicht charttechnisches Zwischenziel

Aurubis AG - WKN: 676650 - ISIN: DE0006766504 - Kurs: 68,740 € (XETRA)

Abonnenten von Godmode PLUS ist die Aktie des Produzenten und Recyclers von Kupfer keine Unbekannte. Schon in der Analyse von Ende Oktober wurde auf die Chance eines Anstiegs an die Hürde bei 70,08 EUR hingewiesen. Allerdings musste der Wert zuvor eine Korrektur verkraften, nachdem er noch im Oktober an der Hürde bei 63,82 EUR gescheitert war. Diese wurde allerdings in den vergangenen Wochen in einer dynamischen Kaufwelle durchbrochen und auch die Widerstandsmarke bei 65,12 EUR übersprungen.

Mittelfristiges Kaufsignal in Reichweite

Im gestrigen Handel wurde dann auch der Bereich um 70,00 EUR angesteuert. Hier sollte es kurzfristig zu einer Korrektur kommen, die durchaus bis 65,12 EUR reichen kann, ohne den gelungenen Ausbruch aus einer Megafon-Formation in Frage zu stellen. Wahrscheinlicher ist allerdings nur eine leichte Gegenbewegung bis 66,50 EUR. Den starken Bullen ist sogar der direkte Ausbruch über die Hürde bei 70,76 EUR, einem Zwischenhoch aus dem Jahr 2018 und damit eine Fortsetzung der Rally bis zum nächsten Zielbereich bei 75,00 EUR zuzutrauen. Darüber könnte die Aurubis-Aktie sogar bis 79,50 EUR klettern.

Setzt der Wert dagegen deutlicher unter 64,00 EUR zurück, müsste man den Ausbruch in Frage stellen und zumindest mit einer Zwischenkorrektur bis 61,68 EUR rechnen. Greifen die Käufer dort nicht ein, könnte schon der nächste Einbruch bis 58,00 EUR anstehen.

Aurubis Chartanalyse (Tageschart)

