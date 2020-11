Ausblick 2021: Konjunkturerholung und freundliche Aktienmärkte?

Johannes Müller, Head of Macro Research bei der DWS, blickt auf die Faktoren, die eine Aufwärtsentwicklung für Wirschaft und Börse möglich machen könnten. Wobei sich die Aktienmärkte trotz Corona in diesem Jahr als eher robust erwiesen hatten. Welche Rolle dabei die geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken spielten, ob das im kommenden Jahtr so weitergehen könnte und welche Sektoren dabei ins Auge stechen dürften, darüber spricht der DWS-Experte im Interview mit Moderatorin Viola Grebe.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008