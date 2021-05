Baozun & iRobot: 2 Tech-Small-Cap-Aktien, bei denen ich viel erwarte!

Die Aktien von Baozun und von iRobot besitzen durchaus einige Gemeinsamkeiten. Zwar mögen die Geschäftsfelder ein wenig divergieren, doch sie lassen sich einwandfrei dem Tech-Bereich zuordnen. Eine weitere Gemeinsamkeit ist außerdem, dass die Aktien klare Small Caps sind, die langfristig orientiert noch eine Menge Potenzial besitzen könnten.

Aber was genau führt dazu, dass Baozun und iRobot langfristig noch eine Menge Raum für weiteres Wachstum vor sich haben? Genau das soll uns im Folgenden ein wenig näher interessieren. Wobei wir zunächst gleichsam einen Blick auf die fundamentale Bewertung riskieren wollen.

Baozun-Aktie: Klarer Wachstumsmarkt, kleine Bewertung

Eine erste Tech-Small-Cap-Aktie, die langfristig noch viel Raum zum Wachsen besitzt, ist die von Baozun. Vielleicht zunächst erst einmal ein Blick auf die fundamentale Bewertung: Der E-Commerce-Akteur kommt im Moment auf eine Marktkapitalisierung von ca. 2,8 Mrd. US-Dollar. Die frisch verkündeten Quartalsumsätze in Höhe von knapp über 300 Mio. US-Dollar führen zu einem Bewertungsmaß mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 2,3. Selbst für ein Umsatzwachstum von zuletzt 30 % im Jahresvergleich ist das definitiv preiswert.

Die Baozun-Aktie könnte jedoch auch noch aus anderen Gründen ein starkes langfristiges Potenzial besitzen. Das Unternehmen stellt schließlich den E-Commerce und Onlinehandel selbst in den Fokus und liefert Shop-Lösungen für Willige, ihre eigenen Kapitel in diesem Markt zu schreiben. Eine Erfolgsgeschichte, die bereits ein größeres Pendant besitzt.

Baozun könnte damit zu einer größeren Onlinehandelsplattform heranreifen, die ein großes Gross Merchandise Volume auf sich vereint. Eine Marktkapitalisierung von lediglich 2,8 Mrd. US-Dollar und die Quartalsumsätze von knapp über 300 Mio. US-Dollar könnten bewertungstechnisch erst die Spitze des Eisbergs sein. Über viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte hinweg ist im wachsenden chinesischen E-Commerce-Markt jedenfalls Wachstumspotenzial vorhanden.

iRobot: Tech-Small-Cap mit Revolutionspotenzial

Eine zweite Tech-Small-Cap-Aktie, die sogar Revolutionspotenzial besitzen könnte, ist für mich außerdem die Aktie von iRobot. Es geht natürlich nicht um die Herrschaft der Roboter auf unserem Planeten. Aber womöglich um die Regentschaft der Heimroboter, die unseren Alltag zu Hause und mit Blick auf die Hygiene erleichtern könnten.

Vielleicht auch hier zunächst ein Blick auf die fundamentale Bewertung. iRobot kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,7 Mrd. US-Dollar. Gemessen an den letzten Quartalsumsätzen von 303 Mio. US-Dollar läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis auch bei der Aktie bei ca. 2,3, was ebenfalls eine günstige Bewertung sein könnte. Das Umsatzwachstum von zuletzt 58 % im Jahresvergleich zeigt außerdem, dass sich diese Heimroboter-Revolution konsequent fortzusetzen scheint.

Heimroboter sind für viele im Moment noch ein Gimmick, was in Teilen auch einen wahren Charakter haben kann. Staubsauger und Rasenmäher stehen dabei im Fokus, wobei Treppen beispielsweise noch ein Hindernis sind. Die Technologie könnte jedoch weiter reifen, iRobot als heutiger Small Cap langfristig noch bessere, ausgefeiltere Produkte präsentieren. Ich sehe langfristig jedenfalls noch ein starkes Wachstumspotenzial, bei dem eine Marktkapitalisierung von 2,7 Mrd. US-Dollar nicht der Endpunkt sein muss.

Der Artikel Baozun & iRobot: 2 Tech-Small-Cap-Aktien, bei denen ich viel erwarte! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Baozun und iRobot. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Baozun und iRobot.

Quelle: iRobot