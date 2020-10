BB BIOTECH - Besteht noch Hoffnung?

BB Biotech AG - WKN: A0NFN3 - ISIN: CH0038389992 - Kurs: 61,600 Fr (SIX)

Biotech-Anleger mussten in den vergangenen Wochen einige Rückschläge verkraften. Der Sektor steckt in einer Korrektur fest. Nachrichten, wie die von Vertex, halfen dabei nicht wirklich, für eine Stabilisierung zu sorgen, um es vorsichtig auszudrücken.

Sehr gut zu sehen sind die Probleme auch am Aktienkurs der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech, die heute den Zwischenbericht für die ersten neun Monate vorlegte. Seit Juli und somit nach einem sehr guten ersten Halbjahr bekommt der Wert keinen Fuß mehr auf den Boden.

Den Geschäftszahlen nach kam BB Biotech nach einem Gewinn von 172 Mio. CHF in der Vorjahresperiode nun nur mehr auf ein Plus von 26 Mio. CHF. Das dritte Quartal wieß dabei einen Verlust von 395 Mio. CHF aus, im Vorjahr war es ein Minus von 382 Mio. CHF. Diese Zahlen sollten aber nicht überbewertet werden. Denn traditionell spiegeln diese vorrangig die Entwicklung der Beteiligungen wider und sind allenfalls Momentumaufnahmen.

Interessant ist für Anleger also vorrangig die Struktur des Portfolios. Hier haben die Verantwortlichen nach der Übernahme von Celgene durch Bristol-Myers umgestellt und setzen nun verstärkt auch auf Mid Caps.

Quelle: BB Biotech

Interessant ist zum einen, dass sich unter den größten Positionen die zuletzt arg gebeutelte Aktie von Vertex Pharmaceuticals befindet. Da der Kurssturz dieses Wertes erst im Oktober erfolgte, wird es interessant zu beobachten sein, ob BB Biotech sich im vierten Quartal auch von Vertex-Aktien getrennt oder eventuell sogar zugekauft hat. Auch setzen die Verantwortlichen bei BB Biotech im Rennen um einen Impfstoff gegen das Coronavirus auf Moderna. Die Aktie zählt zu den Highflyern schlechthin im Jahr 2020. Die Nummer neun im Portfolio, Alexion, hatte ich zuletzt in diesem Artikel besprochen.

Unter charttechnischen Gesichtspunkten hält die Korrektur der Aktie von BB Biotech an. In dieser Woche erreicht der Wert den EMA200 Woche und das 38,2 %-Fibonacci-Retracement des Anstiegs von März bis Juli. Ausgehend von Kursen knapp über 56,00 EUR wäre also eine Erholung machbar, doch wartet bei 60,20 EUR bereits ein Widerstand im Chart. Erst über 63,40 EUR könnte man den Blick wieder verstärkt gen Norden richten.

Bricht die Aktie unter 56,00 EUR ein, warten die nächsten Supportzonen zwischen 54,00 und 53,30 EUR und 50,00 und 48,95 EUR. Dort könnten Trader im Falle von Umkehrkerzen sich Positionen ins Portfolio legen.

Investoren dagegen wollen mit einem Engagement bei BB Biotech den langfristigen Megatrend Biotechnologie spielen. Auch Kursverwerfungen wie in diesem Jahr werden sie nicht von diesem Plan abbringen. Der Zeithorizont beträgt hier mehrere Jahre, einzelne schwache Quartale ändern daran freilich nichts.

BB-Biotech-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)