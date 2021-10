Berenberg belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Philips nach Zahlen und einer Senkung der Unternehmensprognosen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe erwartungsgemäß schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität sei zwar etwas besser als gedacht, was aber vor allem an Sondereffekten gelegen habe. Immerhin: der Auftragseingang stimmte zuversichtlich./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 06:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

