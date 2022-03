Berkshire Hathaway: 500.000 Gründe, auf die Aktie zu setzen?

Was möchtest du dir kaufen: ein Haus oder eine einzelne A-Aktie von Berkshire Hathaway? Auch wenn diese Frage irgendwie witzig scheint, so ist sie doch real. Die Aktie hat in der letzten Woche nämlich erstmals einen Aktienkurs von über 500.000 US-Dollar erreicht. Zudem ist sie die erste ihrer Art, die so etwas geschafft hat.

Aber wir wollen die Frage heute weiterspinnen: Was sagen diese potenziellen 500.000 Gründe darüber aus, dass eine Aktie von Berkshire Hathaway jetzt noch zu einem Kauf machen könnte? Eine gute Frage. Der Preis ist natürlich ein Hindernis für viele Käufer. Aber es geht um mehr, das wir jetzt einmal unter die Lupe nehmen wollen.

Berkshire Hathaway: Die Halbe-Million-US-Dollar-Aktie

Berkshire Hathaway ist inzwischen eine Aktie, die eine halbe Million US-Dollar wert ist. Oder zumindest ist das der Preis, der erstmals (natürlich digital) für ein Wertpapier von Warren Buffetts Konglomerat aufgerufen worden ist. Bemerkenswert: Es zeigt sehr deutlich, wie sehr der Wert in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen ist.

Dass Warren Buffett Berkshire Hathaway überhaupt gekauft hat, geht auf einen Streit zurück. Damals ist das heutige Orakel von Omaha erbost darüber gewesen, dass der damalige Manager des Noch-Textil-Unternehmens lediglich bereit gewesen ist, 11,375 US-Dollar je A-Aktie zu bezahlen anstatt der zuvor geäußerten 11,50 US-Dollar. Genau diese Differenz zeigt die Wertsteigerung, die die A-Aktie bis heute hingelegt hat.

Trotz 500.000 US-Dollar je A-Aktie funktioniert die Investitionsthese auch weiterhin. Berkshire Hathaway ist heute zwar längst nicht mehr das Textilunternehmen von damals. Dafür jedoch ein Konglomerat, das Assets in der Infrastruktur, in der Versicherung, im Eisenbahngeschäft, eine Kern-Beteiligung an Apple und viele kleinere börsennotierte Beteiligungen und verbundene Unternehmen besitzt. Alles zielt auf freie Cashflows und solide, zeitlose Ergebnisse und damit Renditen ab. Das ist das Fundament, um langfristig weitere Renditen einzufahren oder auch einen Aktienkurs von über 500.000 US-Dollar zu erreichen.

Wirklich bemerkenswerte Wertsteigerung!

Im Endeffekt können wir sagen: Warren Buffett hat bei Berkshire Hathaway eine Wertsteigerung von 11,50 US-Dollar im Jahre 1965 bis auf 500.000 US-Dollar im Jahr 2022 erzielt. Über einen Zeitraum von 57 Jahren entspricht das einer durchschnittlichen Rendite von 20,6 % p. a. Das klingt ziemlich Buffett-typisch, nicht wahr?

Im Kern zeigt das jedoch eine erfolgreiche Eigenschaft, die Warren Buffett und Berkshire Hathaway offenbart haben: die Macht des Zinseszinseffekts und einer durchschnittlichen Rendite von über 20 % p. a. Eine Investition hätte entsprechend von 11,50 US-Dollar im Jahr 1965 bis zu 500.000 US-Dollar im Börsenjahr 2022 geführt. Wahnsinn … und die Erfolgsgeschichte ist noch nicht einmal zu Ende.

