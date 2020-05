Berkshire-Hathaway-Aktie: Viel besser als jeder Fonds oder ETF

Das Konglomerat von Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ist eine Aktie, die für viele Investoren möglicherweise interessanter sein könnte als passive Investitionsmöglichkeiten wie Fonds oder ETFs. Vielleicht mag diese These anfänglich etwas unsinnig klingen, doch lass mich weiter erläutern, was ich damit meine.

Der Starinvestor Warren Buffett hat in der Vergangenheit, zusammen mit seiner rechten Hand, Charlie Munger, Aktionären von Berkshire Hathaway jede Menge Freude bereitet. Mit seiner Beteiligungsgesellschaft, die Unternehmen entweder komplett übernimmt oder Aktienanteile daran erwirbt, hat der Altmeister des Value-Investing in der Vergangenheit atemberaubende Renditen erzielt.

Im Mittelpunkt steht stets die Devise, großartige Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen. Warren Buffett selber hat einmal dazu gesagt, man sollte versuchen, einen Dollar für 50 Cent zu kaufen. Vereinfacht gesagt bedeutet das, dass man bei Unternehmen, die man für großartig befindet, zuschlagen sollte, wenn der Markt diese viel günstiger bewertet, als sie es in Wirklichkeit sind.

Berkshire Hathaway trägt diese Anlagephilosophie in sich. Genau das macht die Aktie von Berkshire Hathaway so interessant. Sogar so interessant, dass eine Aktie in diesem Fall sogar passive Anlageinstrumente wie Fonds oder ETFs ersetzen könnte.

Der Unterschied zu einem Fonds oder ETF

Ein Aktienfonds beinhaltet im Grunde genommen auch nur eine Ansammlung von verschiedenen Aktien. Das Fondsmanagement verwaltet das Vermögen und sucht nach Möglichkeiten, die Performance zu verbessern. Oft wird dabei auf Derivate zurückgegriffen und es werden zu oft Transaktionen vorgenommen. Viele aktiv gemanagte Fonds schaffen es daher nicht, den Markt zu schlagen. Oftmals verlieren sie sogar im Vergleich zum Markt, was für Anleger nicht wirklich optimal ist.

Mit einem ETF (Exchange Traded Fund) kann man beispielsweise in einen ganzen Index wie den MSCI World investieren. Man kauft alle schlechten, aber vor allem auch alle guten Aktien im zugrunde liegenden Index. Der ETF entwickelt sich nahezu identisch wie der abgebildete Index - ganz ohne Management. Da die Märkte in der Vergangenheit die Eigenschaft besessen haben, zu steigen, hat man mit einem ETF eine marktähnliche Rendite in der Tasche.

Berkshire Hathaway ist zwar eine Aktie, vereint allerdings die Vorteile eines aktiv gemanagten Fonds mit einer ansehnlichen Rendite-Entwicklung. Betrachtet man den Kursverlauf der Berkshire-Hathaway-Aktie und vergleicht diesen mit Indizes wie beispielsweise den Dow Jones oder den MSCI World, stellt man fest, dass das Konglomerat von Warren Buffett die Märkte langfristig schlägt.

Value-Investing der alten Schule

Die Erfolge der Vergangenheit sind kein Garant für weitere Erfolge in der Zukunft. Doch es ist offensichtlich, dass Warren Buffett und Charlie Munger hervorragende Investoren sind. Auch die Protegés von Warren Buffett, Ted und Todd, scheinen die Philosophie des Altmeisters eingehaucht zu haben und ein Händchen für das Value-Investing zu haben.

Es bestehen also auch zukünftig, so sehe ich das zumindest, gute Chancen, dass Berkshire Hathaway die Märkte schlagen kann. Zwar wird es mit zunehmender Größe nicht einfacher, aber man muss bedenken, dass diese geballte Power auch für Sicherheit sorgt, die Warren Buffett für seine Aktionäre als wichtig erachtet. Falls man also auf der Suche nach einem ETF oder Fonds ist, der einen echten Mehrwert für Aktionäre schafft, sollte man zumindest überlegen, die Berkshire-Hathaway-Aktie ebenfalls in Betracht zu ziehen.

The post Berkshire-Hathaway-Aktie: Viel besser als jeder Fonds oder ETF appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Börsencrash 2020: Deine Chance, Millionen zu verdienen?

Diese Aktien sind unserer Meinung nach perfekt im jetzigen Markt positioniert. Mit starken Bilanzen, stabilen Geschäftsmodellen und der Chance auf Kursverdopplung.

Wenn du jemals bereut hast, im letzten Marktabschwung nicht investiert zu haben, dann ist dies jetzt deine Chance! Unser Analysten-Team hält diese 6 Aktien jetzt für großartige Einstiegs-Chancen.

Dazu bieten wir Stock Advisor Deutschland jetzt für kurze Zeit für 50 % vom regulären Preis. Und das bei voller Geld-zurück-Garantie in den ersten 30 Tagen.

Klick einfach hier, um mehr zu erfahren.

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2021 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2021 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Short June 2020 $205 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer