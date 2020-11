Beyond Meat: Kein guter Zeitpunkt, um Erwartungen zu verfehlen – Aktie bricht nachbörslich über ein Viertel ein!

Tja, da können die veganen Burger noch so gut aussehen und super lecker schmecken, passen die Zahlen nicht, dann kennen die Anleger keine Gnade. Beim Umsatz schrammt Beyond Meat heute nicht nur an den Erwartungen vorbei, der Produzent von Fleischersatzprodukten verfehlt sie deutlich. Das Ergebnis: Die Aktie verliert im nachbörslichen Handel mehr als ein Viertel an Wert – rund 28 Prozent.

Veganer Schock nach Börsenschluss

Der heutige Handelstag begann schon nicht gerade gut für Beyond Meat. Nachdem einige US-Medien berichteten, dass McDonalds mit dem McPlant wohl einen eigenen veganer Burger plant, hatte das Beyond Meat Papier im Tagesverlauf schon einen schweren Stand und ging 3 Prozent leichter aus dem Handeln. Der große Schock folgte dann allerdings erst nach Börsenschluss mit den Zahlen. Nach zuletzt eher guten Nachrichten hatten die Experten einen wesentlich größeren Umsatz auf der Rechnung, als Beyond Meat heute liefern konnte. Die Analysten legten die Messlatte für den Umsatz auf 132 Millionen Dollar. Das vegane Unternehmen konnten bei den Erlösen allerdings noch nicht einmal in den dreistelligen Bericht springen. Beyond Meat erlöste lediglich 94,4 Millionen Dollar.

Gewinn entgegen der Erwartungen Fehlanzeige

Auch unterm Strich enttäuschte Beyond Meat die Anleger. Nach einem Nettogewinn von 4,1 Millionen Dollar oder 7 Cent pro Aktie im Vorjahr, hatten die Experten auch für das abgelaufene Quartal grüne Zahlen – 5 Cent je Aktie – auf der Rechnung. Beyond Meat legte allerdings rote Zahlen vor. Von Juli bis September gab es einen Nettoverlust von 19,3 Millionen Dollar oder 31 Cent pro Aktie.

Was die Anleger zusätzlich verschreckt haben dürfte ist die Tatsache, dass der Umsatz des Segments Foodservices, zu dem auch Restaurants gehören, im abgelaufenen Quartal um 11 Prozent rückläufig ist. Die Lebensmittelverkäufe auf dem Heimatmarkt stiegen zwar um 40,5 Prozent, konnten jedoch die geringere Nachfrage aus den Restaurants nicht ausgleichen.

Von Markus Weingran

