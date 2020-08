Biotech-Sektor: Chance bei Biontech – Abwarten bei Curevac

Ein fulminantes Debüt legte Curevac am Freitag (14.8.) auf dem New Yorker Börsenparkett hin. Etwa 13,3 Mio. Aktien des Biotechnologieunternehmens wurden zu je 16,00 US-Dollar an der Nasdaq platziert und spülten den Mainzer Impfstoffforschern etwa 213 Mio. Dollar brutto in die Kasse. Mit dem Geld will CEO Franz-Werner Haas zum einen die laufende Forschung an einem Corona-Impfstoff finanzieren, zum anderen die Produktionsstätten für das fertige Mittel ausbauen.

Auch für Anleger der ersten Stunde lohnte sich das Engagement: Die Erstnotiz von 44,00 Dollar bedeuteten einen Zeichnungsgewinn von 175%. Deutsche Privatanleger konnten praktisch nur nach der Erstnotiz tätig werden - lohnt sich für sie ein Einstieg jetzt eigentlich noch?

Wir raten zur Vorsicht, denn im aktuellen Kurs der Aktie sind eine Menge Vorschusslorbeeren enthalten. Schauen wir auf die Fakten: Im vergangenen Jahr erzielte Curevac einen Umsatz von 17,4 Mio. Euro; unter dem Strich wurde dabei ein Verlust von 99,8 Mio. Euro eingefahren, wobei v. a. die Forschungsausgaben von 43,2 Mio. durchschlugen. Im kommenden Jahr hofft Haas, „ein paar Hundert Mio. Dosen“ des noch zu entwickelnden Corona-Impfstoffes mit einem „ethisch vertretbaren“ Gewinn zu verkaufen; 2022 sollen es 1 Mrd. Dosen sein. Wir haben diese Zahlen spitz gerechnet in unsere Bewertungsmatrix eingesetzt und kommen auf ein 2021er-KGV von 50.

Im aktuellen Kurs von Curevac steckt zu viel Euphorie. Warten Sie ab!

Ähnlich wie jetzt mit Curevac ging es uns ja die ganze Zeit mit Biontech, einer weiteren deutschen Biotechnologieschmiede an der Nasdaq. Die Q2-Zahlen der vergangenen Woche (Umsatz: +62% auf 41,8 Mio. Euro; Verlust: um 76% auf 88,3 Mio. Euro ausgeweitet) haben der Euphorie um die Aktie (67,88 Dollar) aber einen kräftigen Dämpfer versetzt. Doch Biontech ist schon ein gehöriges Stück weiter auf dem Weg zur Profitabilität. Nach unserer Gewinnerwartung ergibt sich ein 2021er-KGV von 27, das für die gebotene Chance durchaus attraktiv ist.

Risikobewusste Anleger legen sich Biontech mit Limit bis 70,00 Dollar ins Depot. Beim Stopp gehen wir auf die 200-Tage-Linie bei 45,60 Dollar, auch wenn die etwas weiter weg als üblich ist.

Foto: PopTika / Shutterstock.com

Wussten Sie schon? Das PLATOW Redaktionsteam führt ein exklusives Experten-Musterdepot im my onvista-Bereich. Möchten Sie aktuelle Hintergrundinformationen und die fundierte Einschätzung der PLATOW Redaktion zu spannenden deutschen und internationalen Wertenerfahren? Abonnieren Sie dazu einfach das Experten-Musterdepot der PLATOW Börse. Über die eingeblendeten Notizen können Sie für jeden Wert des Musterdepots die neueste Analyse der PLATOW Redaktion aufrufen. Schauen Sie doch gleich mal rein!