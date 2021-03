Bitcoin Kurs Prognose – Ist die Korrektur nun vorbei?

In unserer letzten Bitcoin Kurs Prognose haben wir über den starken Kursverlust in der letzten Woche gesprochen. Doch scheint diese Korrektur nun vorüber zu sein, da der Kurs am heutigen Tage um mehr als 6% inzwischen gestiegen ist?

Da der Bitcoin Kurs runter gebrochen ist, sind ehemalige Supportzonen nun wahrscheinlich Widerstände. Der wichtigste Widerstand liegt zwischen $51.390 – $52.430. Sollte der Kurs über diese Zone drüber kommen, erwarten wir, dass...