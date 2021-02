Boeing 777 muss wegen Problemen mit Triebwerksensor in Moskau notlanden

Moskau (Reuters) - Eine Boeing 777 von Rossiya Airlines ist am Freitagmorgen in Moskau notgelandet.

Die Frachtmaschine habe auf ihrem Weg von Hongkong nach Madrid Probleme mit einem Triebwerkskontrollsensor gehabt und sei daher auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo gelandet, teilte die Fluggesellschaft mit. Die Landung sei normal verlaufen. Der Flug sollte am Vormittag fortgesetzt werden.

Das Flugzeug ist laut Angaben der Website FlightRadar24 eine 15 Jahre alte 777-300ER und damit mit Triebwerken von General Electric ausgestattet. Am Wochenende war eine Maschine des Typs 777-200 nach einem Triebwerksbrand mit 231 Passagieren und zehnköpfiger Besatzung an Bord auf dem Flughafen von Denver gelandet. Ebenfalls am Samstag hatte eine Boeing 747-400 bei einem Cargo-Flug kurz nach dem Start in Maastricht Metallteile verloren. In beiden Flugzeugtypen ist das Triebwerk PW4000 von Pratt & Whitney verbaut.