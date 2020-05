BORUSSIA DORTMUND - Das war es mit der Meisterschaft!

Das hatten sich die Fans des BVB gestern anders vorgestellt. Im vorentscheidenden Heimspiel gegen den Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München zog Dortmund mit 0:1 den Kürzeren. Der Rückstand auf die Bayern vergrößert sich in der Tabelle sechs Spieltage vor dem Saisonende damit auf sieben Punkte. Sollte RB Leipzig das heutige Heimspiel gegen die nach dem Trainerwechsel wiedererstarkte Hertha aus Berlin gewinnen, würde der BVB sogar auf Platz 3 der Tabelle abrutschen.

Den Bayern wird die Meisterschaft damit ein weiteres Mal kaum zu nehmen sein. Und in Dortmund wird man sich erneut grämen, die große Chance, in dieser Saison die Schale hochzuhalten, wieder nicht genutzt zu haben. Der Kader top, Bayern in der Vorrunde zudem ein Flop (Platz 3 hinter Leipzig und Gladbach), nur Dortmund ein noch größerer Flop mit Platz 4 und 30 Punkten nach den ersten 17 Spieltagen. Die ersten Sportjournalisten sehen daher bereits das Ende der Zusammenarbeit mit dem Trainer Lucien Favre näherrücken. Wobei dieses Ende schon zigmal vermutet wurde. Dass ausgerechnet der Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac als möglicher Nachfolger Favres gehandelt wird, wird in München das ein oder andere Schmunzeln auslösen.

Die BVB-Aktie hat es wenig überraschend weiter schwer. Es geht nun um die Qualifikation für die Champions League und die damit verbundenen Millionen. Die Konkurrenz ist mit Leipzig und Gladbach aber nicht zu unterschätzen. Auch Leverkusen hat noch Chancen, anzugreifen. Die Heimniederlage gestern gegen Wolfsburg kam nach dem jüngsten Run überraschend.

Um 6,54 EUR ist aus charttechnischer Sicht mit Blick auf den EMA50 und einige Hochs der Deckel bei dem Papier des BVB drauf. Ausgehend von diesem Widerstand könnte die Aktie wieder in Richtung 5,97 EUR korrigieren. Bricht diese Unterstützung, würde eine Kurslücke im Chart bei 5,63 EUR das nächste Ziel darstellen. Über 6,54 EUR wiederum rückt das Maihoch bei 6,90 EUR auf den Plan. Wird dieses geknackt, wäre Platz in Richtung 7,50 EUR vorhanden.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 489,50 475,00 483,10 Ergebnis je Aktie in EUR 0,19 0,02 0,79 KGV 34 319 8 Dividende je Aktie in EUR 0,06 0,06 0,06 Dividendenrendite 0,94 % 0,94 % 0,94 % *e = erwartet

Borussia-Dortmund-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)