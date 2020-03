Brenntag bekommt schwache Konjunktur zu spüren - Dividende steigt leicht

ESSEN (dpa-AFX) - Die schwache Weltwirtschaft hinterlässt bei dem Chemikalienhändler Brenntag deutliche Spuren in der Bilanz. "Das Geschäftsjahr 2019 war für Brenntag durch ein schwieriges makroökonomisches Umfeld mit konjunkturellen Eintrübungen, fehlenden Impulsen und schwacher Nachfrage geprägt", sagte Finanzchef Georg Müller laut Mitteilung am Mittwoch. Dies gelte vor allem in den beiden großen Regionen Europa und Nordamerika.

2019 legte zwar der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 11,3 Prozent auf rund eine Milliarde Euro zu. Allerdings profitierte Brenntag von der erstmaligen Anwendung des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16. Bereinigt um diesen Bilanzierungseffekt liege der operative Gewinn leicht unter dem Vorjahr, hieß es.

Der Umsatz legte im vergangenen Jahr nur dank positiver Währungseffekte um 2,2 Prozent auf 12,82 Milliarden Euro zu. Ohne diese verharrten die Erlöse auf dem Niveau des Vorjahres. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 469,2 Millionen Euro - das waren 1,5 Prozent mehr als 2018. Die Dividende will der Brenntag-Vorstand um 5 Cent auf 1,25 Euro je Aktie erhöhen./mne/stk