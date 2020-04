Brightcove startet neue mobile App zur Optimierung der Mitarbeiterkommunikation per Video

Brightcove Engage™ ist eine App für Video-Management und -Veröffentlichung, optimiert für schnelles und sicheres Teilen von Videos unter international verteilten Mitarbeitern

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV), der führende Anbieter von Cloud Services für Videos, kündigte heute Brightcove Engage™ an, eine maßgeschneiderte App für die professionelle interne Kommunikation, mit der Mitarbeiter über das leistungsfähigste und wirksamste Medium informiert werden können, das jemals entwickelt wurde: mobiles Video. Brightcove Engage enthält Vorlagen zur schnellen Organisation der Inhalte, Analytik zur Überwachung der Beteiligung sowie unternehmenstaugliche Sicherheit und Stabilität. Dadurch optimiert es die interne Video-Kommunikation mithilfe von Videos.

Studien belegen den engen Zusammenhang zwischen der Mitarbeiterbeteiligung und positiven Geschäftsergebnissen. Brightcove Engage erfüllt somit ein wichtiges Marktbedürfnis, indem es den Mitarbeitern ermöglicht, Inhalte auf moderne, interaktive Weise anzusehen. Mit der Verschmelzung der beiden wirksamsten Medien der digitalen Kommunikation – Video und Handy – ermöglicht es Brightcove Engage internen Kommunikationsfachleuten, markenspezifische mobile Erlebnisse zu erstellen und unternehmensweit sichere Live-Events beispielsweise aus Stadthallen zu übertragen sowie Videos wie Onboarding und interne Nachrichten auf Abruf direkt auf dem Gerät des Mitarbeiters bereitzustellen, ohne dafür teure und zeitaufwändige Entwickler- und IT-Ressourcen aufwenden zu müssen. Da die Sicherheit zu den wichtigsten Faktoren bei Unternehmensanwendungen zählt, enthält Brightcove Engage kritische Sicherheitsfunktionen wie Single-Sign-On (SSO), die dafür sorgen, dass nur Personen die Inhalte sehen können, die dazu befugt sind.

„Mit unseren über 200.000 Mitarbeitern weltweit ist Video für uns ein wichtiges Kommunikationsmittel, mit dem wir Aktualisierungen effizient innerhalb des Unternehmens verteilen können“, erklärte Chelci Fauss-Johnson, Manager of Digital Media & Event Communications der Schnellrestaurant-Kette Wendy's. „Es war immer schwierig, die Mitarbeiter in unseren Restaurants zu erreichen. Mit Brightcove Engage könnten wir genau das. Wir freuen uns darauf, Brightcove Engage in den nächsten Wochen zu implementieren, damit wir Echtzeit-Updates und unsere Wertschätzung direkt an die mobilen Geräte unserer Mitarbeiter senden können.“

„Die anhaltende aktive Mitarbeit der Belegschaft ist entscheidend. Videos vereinfachen die interne Kommunikation deutlich“, so Charles Chu, Chief Technology Officer von Brightcove. „65 % der internen Kommunikationsfachleute planen eine Erhöhung ihrer Investitionen in Video als digitalen Kanal. Mit einer mobilen App können die Mitarbeiter die Inhalte ansehen, wann und wo immer sie es wünschen, egal ob in der S-Bahn oder auf dem Laufband im Fitnessstudio. Brightcove Engage ist eine wichtige Lösung, die die leichte Erreichbarkeit von Handys mit der Wirkung von Videos verbindet und außerdem kritische Analysefunktionen zur Überwachung und Optimierung der Inhalte sowie höchste Sicherheit sicherstellt. Brightcove Engage bietet alle drei Funktionen in einem Gesamtpaket und schafft eine über Video verbundene interne Mitarbeiter-Community.“

Über Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV)

Wir sind der führende Anbieter von Videotechnologie-Plattformen. Mit unseren preisgekrönten Technologien und Services unterstützen wir Unternehmen in über 70 Ländern bei der Bewältigung unternehmerischer Herausforderungen und beim Schaffen neuer Möglichkeiten, um ihre Zielgruppe durch Videos zu inspirieren, zu unterhalten und zu begeistern.

Seit unserer Gründung 2004 haben wir immer wieder Grenzen verschoben und eine robuste, skalierbare und intuitive Videoplattform für professionelle Anwendungen geschaffen. Dank unserer globalen Infrastruktur, einem unerreichten Kundendienst, einem umfassenden Partnernetz und laufenden Investitionen in Forschung und Entwicklung setzt Video von Brightcove Standards bei der professionellen Verwaltung, Verteilung und Monetarisierung von Videos. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightcove.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

