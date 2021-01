BYD - Die Party in der Aktie geht weiter!

BYD Co. Ltd. - WKN: A0M4W9 - ISIN: CNE100000296 - Kurs: 29,230 € (L&S)

In der BYD-Aktie geht es heute zum Start der neuen Handelswoche schon wieder heiß her. Die Aktien des chinesischen Hightech-Unternehmens kennen seit Monaten kein Halten mehr und werden auch heute auf Tradegate extrem aktiv gehandelt. Dabei springt der Aktienkurs in EUR gemessen auf ein neues Allzeithoch, wobei die Rally durch die Fantasie im Bereich der E-Mobilität getrieben wird.

Typischer Wachstumsmarkt!

Achtung: wir analysieren hier die Aktie auf Tradegate und nicht an der Honkonger Heimatbörse.

Das Kursverhalten der BYD-Aktie ist typisch für einen Wachstumsmarkt und so kann auch die Performance von mehr als 700 % seit letztem Jahr nicht überraschen. Wer sich in der BYD-Aktie engagiert, braucht keinen Hebel, wie auch die heutigen Kursgewinne zeigen.

Diese Volatilität sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man sich in der Aktie engagiert. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht Korrekturspielraum bis in den Bereich von 24 EUR, ohne den laufenden Aufwärtstrend zu gefährden. Ein Test der dortigen Unterstützung geht immerhin mit einem Verlust von ca. 17 % einher und das sollten Anleger bei ihrer Planung berücksichtigen, auch wenn es oberhalb dessen zu neuen Hochs auf 32 EUR und mittelfristig sogar zur Rally in Richtung 40 EUR kommen könnte. Was Anleger technisch jetzt nur nicht sehen wollen, wäre eine vollständige Topbildung oder eben aber der nachhaltiger Ausbruch unter 24 EUR.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)