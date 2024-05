BioNTech schreibt rote Zahlen zum Jahresauftakt

Das weggebrochene Corona-Geschäft und höhere Forschungskosten haben den Mainzer Biotechkonzern BioNTech im ersten Quartal in die roten Zahlen gedrückt.

Von Januar bis März fiel ein Nettoverlust von 315 Millionen Euro an nach einem Gewinn von gut 502 Millionen vor Jahresfrist, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Biontech setzte nur nach 187,6 Millionen Euro um nach 1,27 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Vorstand geht allerdings davon aus, dass Biontech angesichts der saisonalen Nachfrage nach Covid-Impfstoffen etwa 90 Prozent seines Jahresumsatzes in den letzten Monaten 2024 erzielen wird. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern unverändert mit einem Umsatz von 2,5 bis 3,1 (2023: 3,8) Milliarden Euro.