CD Projekt: Die Hoffnung stirbt zuletzt – Zahlen nach Cyberpunk-Debakel lassen aber kaum noch welche übrig

Wer auf eine Erholung der arg gebeutelten Aktie von CD Projekt gehofft hatte, der muss den nächsten Rückschlag verkraften. Nach den Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Jahres legt die Aktie erneut den Rückwärtsgang ein und verliert mehr als 3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahrszeitraum hat sich die polnische Spieleschmiede alles andere als gut geschlagen.

Gewinn rückläufig – Umsatz ganz leicht angestiegen

Zum Start ins neue Geschäftsjahr 2021 hat CD Projekt deutlich weniger Gewinn gemacht als im Vorjahreszeitraum. Im den ersten drei Monaten im vergangenen Jahr hatte der Spieleentwickler noch umgerechnet etwas mehr als 20 Millionen Euro verdient. Jetzt hat CD Projekt noch nicht einmal die Hälfte dieses Gewinns eingefahren. Es sind gerade einmal 7,2 Millionen Euro.

Auch wenn es CDProjekt so nicht zugeben will, aber damit dürfte wohl endgültig klar sein, dass umstrittene Actionspiel „Cyberpunk 2077“ kein Blockbuster für die Polen wird. Das unterstreicht auch der Umsatz. Im Vergelich zum Vorjahreszeitraum stieg er lediglich um 2 Prozent an und da hatte CD Projekt kein heißes Eisen am Start.

Anleger weiterhin enttäuscht

Ob der „Cyberpunk 2077“ jemals noch zu einem Blockbuster für CD Projekt werden wird, dass steht in den Sternen. Allerdings zeigen die Zahlen, dass es nicht so schnell der Fall sein wird. Daher sollten Anleger weiterhin keine großen Hoffnung auf das Spiel und den Aktienkurs setzen.

Von Markus Weingran

Foto: Rokas Tenys / shutterstock.com