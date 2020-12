Chinas Industrie wächst so stark wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr

Peking (Reuters) - Die Industrie in China wächst so stark wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Das zeigt der am Dienstag veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI). Er stieg im November überraschend auf 54,9 (Oktober: 53,6) Punkte. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 53,5 gerechnet. Der Index liegt inzwischen sieben Monate in Folge über der 50-Zähler-Marke. Werte über 50 Punkten zeigen Wachstum an.