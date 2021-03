Coronainfiziertenverläufe UK vs Deutschland, PEINLICH!

Noch ein Stück und die UK-Coronakurve fällt unter die deutsche. Ja, die impfen dort gerade auch mit dem AstraZeneca-Impfstoff.

Wir sind liberal, wir sind demokratisch, der praktische Diskurs ist Dogma, es wird diskutiert und diskutiert. Und wenn sie nicht (an Corona ?) gestorben sind, diskutieren sie noch heute. Anstatt aus allen Impfrohren zu feuern. Die wirtschaftlichen Folgen der Lockdownerei sind enorm, aber wir haben alle Zeit der Welt. Ok, jetzt habe ich mich abgeregt. Wahr ist auch: Vorzupreschen und ähnlich wie Israel, UK oder die USA forciert zu impfen, wäre speziell in Deutschland nicht möglich gewesen. Dann hätte es auch lautes Geschrei gegeben a la "Wie kann man nur so blöd sein und zuerst als Versuchskaninchen voranzuschreiten ... das geht ja gar nicht".

Übrigens ist davon auszugehen, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung impfen lässt. Wer nicht geimpft werden möchte, muss also nicht geimpft werden. Vorrangiges Thema derzeit: Die Mehrheit impfen.

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)