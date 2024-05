Dax-Widerstand: 18.850 18.900 Dax-Unterstützung: 18.600 18.570

Dax-Rückblick:

Von wegen "sell in may and go away" - der DAX wird am gestrigen bundesweiten Feiertag - exakt wie im vergangenen Jahr (ausführlich dazu hier) - nach oben gepusht und markiert am Brückentag nach Christi Himmelfahrt ein neues Allzeithoch im Bereich 18.800 Punkte. Gegenwehr der Bären gibt es nicht. Als Grund für den Rallyschub mussten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA herhalten, normalerweise eher ein Datenpunkt aus der zweiten Reihe.

Dax-Ausblick:

Seit dem Wochentief vom Montag hat der Dax über 800 Punkte zulegen können und ist im kurzfristigen Zeitfenster komplett überhitzt. Ein Blick ins vergangene Jahr zeigt, dass die "Himmelfahrtsrally 2023" in der darauffolgenden Woche innerhalb von nur zwei Handelstagen wieder komplett korrigiert wurde.

Entsprechend ist auch für die kommenden Handelstage ein Abbau der komplett überkauften Marktsituation und ein Rücksetzer an die vorherigen Allzeithochs im Bereich 18.570 Punkte einzuplanen. Ein schönes Wochenende allen Lesern.

Quelle: Tradingview

