Covestro: Bank of America stuft hoch und hält die Aktie oben – Erholung geht schneller voran als erwartet

Covestro erhält heute Rückenwind von der Bank of America. Analyst Matthew Yates rechnet damit, dass die Profitabilität des Kunststoffkonzerns sich schneller erholt als gemeinhin erwartet. Er hob das Kursziel von 48 auf 58 Euro an und stufte die Papiere daher von „Neutral“ auf „Kaufen“ hoch. Die Aussicht auf eine Erholung des Geschäfts hatte die Aktien des Spezialchemiekonzerns in den vergangenen Monaten kräftig angetrieben. Seit dem Rekordtief im März hat sich der Kurs mittlerweile verdoppelt.

Allerdings ist die Erholung jüngst auch ins Stocken geraten. In den letzten 5 Handelstagen musste die Aktie um mehr als 3 Prozent nachgeben. Im heutigen Handel kann die Aktie im schwachen Gesamtmarkt wieder ein wenig an Boden gut machen und liegt mit einem halben Prozent im Plus.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: 360b / Shutterstock.com

