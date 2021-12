Daimler Truck-Aktie: Lohnt sich der Kauf?

Der erste Handelstag der Daimler Truck-Aktie ist schon sehr vielversprechend gelaufen. Bis Handelsschluss ist der Kurs um 6,3 % auf 29,78 Euro gestiegen (Stand: 10.12.2021). Die Idee hinter der Aufspaltung war es, dass sich Daimler und Daimler Truck als separate Unternehmen besser auf ihre Stärken konzentrieren können. Als Resultat sollten beide Unternehmen mehr wert sein als der Verbund.

Die erste Reaktion der Anleger scheint diese Sichtweise zu bestätigen. Aber eine kurzfristige Kursreaktion sagt natürlich noch nichts darüber aus, ob die Aktie langfristig Potenzial hat. Hier sind ein paar Kennzahlen, die ein wenig Licht ins Dunkel bringen und bei der Bewertung helfen können.

Das Geschäft erholt sich nur langsam

Daimler Truck hatte aufgrund der Pandemie ein katastrophales Jahr 2020. Der Umsatz ist um mehr als 20 % auf 36 Mrd. Euro eingebrochen. Deshalb ist der Konzern im letzten Jahr sogar in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich ist ein Verlust von 131 Mio. Euro oder 0,17 Euro je Aktie angefallen.

In diesem Jahr sieht es auf den ersten Blick schon wieder sehr viel rosiger aus. Der Umsatz ist in den ersten drei Quartalen um 13 % gestiegen und der Konzern schreibt wieder Gewinne. Unglaubliche 2,2 Mrd. Euro Nettogewinn hat Daimler Truck in dem Zeitraum erreicht. Je Aktie sind das 2,72 Euro und damit schon deutlich mehr als in den Vorkrisenjahren. Kein Wunder also, dass die Aktie so kräftig steigt, oder? Aber wie hat Daimler Truck es geschafft, den Gewinn so deutlich zu steigern? Spielen hier vielleicht Kostensenkungen oder steigende Verkaufspreise eine Rolle?

Leider scheint keiner der beiden Faktoren eine große Rolle zu spielen. Abgesehen von den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind alle relevanten Kosten gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Daimler Truck hat stattdessen einen Gewinn aus einer seiner Beteiligungen erzielt. Daimler Truck betreibt zusammen mit einer anderen Firma das Gemeinschaftsunternehmen „cellcentric“, dessen Bewertung deutlich nach oben angepasst wurde. Deshalb konnte ein Einmalgewinn von 1,2 Mrd. Euro verbucht werden. Der Gewinn stammt also nur zum Teil aus dem wieder anziehenden Geschäft. Tatsächlich finden sich solche unregelmäßigen Einnahmen bei Daimler Truck immer wieder. Jedes Jahr stehen dreistellige Millionenbeträge unter dem Eintrag „Other operating income“ in der Gewinn- und Verlustrechnung. Darunter fallen unter anderem Lizenzeinnahmen.

Ist die Aktie ein Schnäppchen?

Im Vorkrisenjahr 2019 hat Daimler Truck einen Gewinn je Aktie von 2,10 Euro erzielt. Damit zahlt man aktuell etwa das 14-Fache des normalen Gewinns für die Aktie. In diesem Jahr wird der Gewinn zwar deutlich höher liegen. Ohne den Einmaleffekt würde das Ergebnis aber deutlich niedriger liegen. Aber auch mit dem 14-Fachen des Vorkrisengewinns ist das Unternehmen aus meiner Sicht nicht ganz günstig bewertet. Denn man sollte nicht vergessen, dass es sich hier um ein sehr zyklisches Geschäft handelt. Man kann also nicht davon ausgehen, dass der Gewinn jedes Jahr weiter steigen wird. Vielmehr sind Jahre mit Gewinneinbruch vorprogrammiert.

Der Artikel Daimler Truck-Aktie: Lohnt sich der Kauf? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

