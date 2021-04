DAX-Sektor Finanzdienstleister: Mächtiger Widerstand

Zunächst einmal bleibt ein langfristiger Aufwärtstrend in dieser Branche zu beobachten, obwohl der Corona-Crash eine tiefe Delle mit Abschlägen auf 1.709 Punkten hinterlassen hatte. Doch schnell erholte sich das Barometer wieder zurück an seine Höchststände aus Anfang 2020 bei 2.752 Punkten. Ein Durchbruch über diese Hürde ist bislang noch nicht gelungen, allerdings weisen die tieferen Tiefs aus den letzten Monaten auf eine bullische Komprimierung des Index hin. Für gewöhnlich kommt es bei zwei Dritteln des steigenden Dreiecks zu einem Ausbruch darüber.

Abwarten und beobachten

Solange die aktuellen Jahrestiefs und Jahreshochs nicht eindeutig und mindestens per Wochenschlusskurs getriggert werden, bleibt das Handelsgeschehen als neutral zu bewerten. Ein Ausbruch über die obere Hürde um 2.752 Punkten könnte jedoch den Stein ins Rollen bringen und zu Gewinnen zunächst an 2.845 Punkte führen. Mittelfristig könnte es rechnerisch für den DAX-Sektor Financial Services sogar in den Bereich von 3.314 Punkten weiter aufwärtsgehen und ermöglicht es hierauf entsprechende Long-Positionen abzuschließen. Ein Rutsch unter die aktuellen Jahrestiefs von 2.462 Zählern müsste dagegen als bärisches Muster gewertet werden, Abschläge auf 2.350 und darunter auf 2.247 Punkte kämen rasch ins Spiel.

DAX-Sektor Financial Services (Wochenchart in Punkten) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 2.729 // 2.752 // 2.785 // 2.817 // 2.845 // 2.897 Unterstützungen: 2.687 // 2.661 // 2.615 // 2.605 // 2.562 // 2.525

Fazit

Sollte es in den kommenden Wochen oder Monaten zu einem nachhaltigen Ausbruch über das markante Widerstandsband um 2.752 Punkten kommen, könnten anschließend weitere Gewinne an 2.845 und 3.314 Punkte abgeleitet werden. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von 2.695 Punkten dabei jedoch nicht überschreiten, da es nach derartigen Ausbrüchen häufig zu Rücksetzern zurück auf das Ausbruchsniveau kommt. Über entsprechende Long-Engagements könnte hiervon auf mittelfristiger Basis profitiert werden, allerdings sollte hierfür auch etwas mehr Zeit seitens der Anleger einkalkuliert werden.

