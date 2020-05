DAX Short-Seller herausgequetscht

Mit einem satten Tagesgewinn von 5,67 Prozent startete der DAX in diese Woche und setzte damit zu einem dynamischen Ausbruch über wichtige Hürden an. Short-Seller mussten ihre Positionen auflösen und wurden förmlich aus dem Markt herausgequetscht.

Dabei gelang es dem deutschen Aktienbarometer sich direkt wieder über den 50-Tage-Durchschnitt und einen kurzzeitigen Abwärtstrend um 10.790 Punkten hinwegzusetzen und direkt an 11.000 Punkte anzusteigen. Das bis dahin drohende Verkaufssignal in Gestalt einer SKS-Formation konnte abgewendet werden und hat den Weg für weitere Gewinne freigemacht.

Aus dem Stand heraus ergibt sich nun direktes Aufwärtspotenzial zurück an die Aprilhochs bei 11.235 Punkten, darüber wird ein Kurslückenschluss mit einem Anstieg an 11.447 Punkte favorisiert. Schlussendlich steht nun ein Test des 38,2 % Fibonacci-Retracements sowie des 200-Tage-Durchschnitts (rote Linie) verlaufend um 11.700 Punkten auf der Agenda.

Auf der Unterseite ist das Barometer kurzzeitig gut abgesichert, hier sorgt der 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) bei 10.769 Punkten für eine erste markante Unterstützung. Trotzdem können kurzzeitige Rückläufer zurück auf 10.500 Punkte nicht ausgeschlossen werden, weil sich zum Montag eine riesige Kurslücke aufgetan hatte. In bärische Gewässer rutscht der DAX-Index hingegen erst bei einem nachhaltigen Bruch von 10.250 Punkten.

Erste Wirtschaftsdaten trafen in der Nacht zum Dienstag mit Japans Industrieproduktion per März (endgültig) ein. In wenigen Minuten meldet Großbritannien Zahlen zu Arbeitslosengeldbeziehern April, der Arbeitslosenquote März (3-Monatsdurchschnitt) und dem Durchschnittsverdienst-Index in den drei Monaten per März. Daran schließt sich Deutschland mit seinem Auftragsbestand und -reichweite aus dem verarbeitenden Gewerbe März und der Erwerbstätigkeit in Q1 an.

Um 11:00 Uhr richtet sich der Blick der Investoren auf die ZEW-Konjunkturerwartungen Mai Deutschlands und Europas. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Daten zu Baugenehmigungen und Baubeginnen per April (annualisiert) hinzu. Um 14:55 Uhr werden Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche gemeldet, gefolgt vom Index der Frühindikatoren per April Chinas um 15:00 Uhr.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 11.125 // 11.235 // 11.500 // 11.556 // 11.624 // 12.000 Unterstützungen: 10.986 // 10.769 // 10.680 // 10.550 // 10.500 // 10.337

