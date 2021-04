Dax tritt auf der Stelle - Angst vor härterem Lockdown

Nach dem Rekord in der vergangenen Woche haben es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag ruhiger angehen lassen. Zum einen zeigen die Börsen in Asien nach unten, zum anderen steigt hierzulande wieder die Angst vor einem härteren Lockdown.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000A1EWWW0, US01609W1027, DE000ENER6Y0, DE000BASF111, DE0005439004,