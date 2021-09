Der September ist statistisch schwach für Aktien

Anleger und Trader sollten im neunten Monat des Jahres besser vorsichtig agieren, wie ein saisonaler Vergleich der Performance der wichtigsten Börsenindizes zeigt.

Im langfristigen Mittel ist der September in vielen Indizes der schwächste Monat überhaupt. Das gilt auch für den DAX. So gab es im deutschen Leitindex bzw. den Vorläufer-Indizes seit dem Jahr 1959 im September im Durchschnitt einen Verlust von 1,74 %, wie eine langfristige Auswertung der Performancedaten zeigt. Kein anderer Monat schnitt im langfristigen Mittel so negativ ab. Die folgende Grafik zeigt die durchschnittliche Monatsperformance der einzelnen Monate im deutschen Leitindex.

Am US-Aktienmarkt verlor der Dow Jones Industrial Average im September seit dem Jahr 1896 im Durchschnitt 1,13 %. Der einzige andere Monat mit einer negativen durchschnittlichen Monatsperformance ist der Mai.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)